Головин обошёл Неймара по удачным обводкам в Лиге 1

Во Франции подсчитали, насколько успешно игроки местного чемпионата идут в дриблинг. Лучшим по обводкам в Лиге 1 оказался форвард "Амьена" Стивен Мендоса (87,5%). А вот на втором месте, опережая, возможно, главного дриблера современности, Неймара, идёт россиянин Александр Головин. Футболист "Монако" удачно обводит соперников в 85% случаев.
Вся десятка лучших, представленная на сайте французской лиги:
- Стивен Мендоса ("Амьен") — 87,5%
- Александр Головин ("Монако") — 85%
- Неймар (ПСЖ) — 84,2%
- Бертран Траоре ("Лион") — 78,3%
- Матье Доссеви ("Тулуза") — 77,8%
- Хатем Бен Арфа ("Ренн") — 75%
- Макс Ален Градель ("Тулуза") — 74,4%
- Валентен Ронжье ("Нант") — 73,3%
- Мемфис Депай ("Лион") — 72,7%
- Гаэтан Лаборде ("Монпелье") — 71,4%.
Отметим, что в этом сезоне на счету Головина 2 гола и 3 результативные передачи в 26 матчах за "Монако" во всех турнирах.
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