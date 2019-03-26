Головин обошёл Неймара по удачным обводкам в Лиге 1

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Головин обошёл Неймара по удачным обводкам в Лиге 1

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Среди лучших дриблеров чемпионата Франции российский полузащитник "Монако" занимает второе место.

Во Франции подсчитали, насколько успешно игроки местного чемпионата идут в дриблинг. Лучшим по обводкам в Лиге 1 оказался форвард "Амьена" Стивен Мендоса (87,5%). А вот на втором месте, опережая, возможно, главного дриблера современности, Неймара, идёт россиянин Александр Головин. Футболист "Монако" удачно обводит соперников в 85% случаев.

Вся десятка лучших, представленная на сайте французской лиги:

  1. Стивен Мендоса ("Амьен") — 87,5%
  2. Александр Головин ("Монако") — 85%
  3. Неймар (ПСЖ) — 84,2%
  4. Бертран Траоре ("Лион") — 78,3%
  5. Матье Доссеви ("Тулуза") — 77,8%
  6. Хатем Бен Арфа ("Ренн") — 75%
  7. Макс Ален Градель ("Тулуза") — 74,4%
  8. Валентен Ронжье ("Нант") — 73,3%
  9. Мемфис Депай ("Лион") — 72,7%
  10. Гаэтан Лаборде ("Монпелье") — 71,4%.

Отметим, что в этом сезоне на счету Головина 2 гола и 3 результативные передачи в 26 матчах за "Монако" во всех турнирах.

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