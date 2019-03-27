"Уфа" расторгла контракт с Кириченко

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"Уфа" расторгла контракт с Кириченко

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев 

Как сообщает официальный сайт башкирской команды, трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Футбольный клуб "Уфа" расстался со своим главным тренером Дмитрием Кириченко. Вместе с ним уходит из клуба и старший тренер Михаил Куприянов.

Напомним, что Кириченко возглавлял "Уфу" с декабря прошлого года. Сначала находился в качестве и.о., а затем официально стал главным тренером. За это время команда потерпела четыре поражения, два раза сыграла вничью и один раз одержала победу.

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