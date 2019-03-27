"Уфа" расторгла контракт с Кириченко

Футбольный клуб "Уфа" расстался со своим главным тренером Дмитрием Кириченко. Вместе с ним уходит из клуба и старший тренер Михаил Куприянов.
Дмитрий Кириченко покидает футбольный клуб «Уфа» pic.twitter.com/w9R6NdInEW— ФК УФА (@UfaFc) 27 марта 2019 г.
Напомним, что Кириченко возглавлял "Уфу" с декабря прошлого года. Сначала находился в качестве и.о., а затем официально стал главным тренером. За это время команда потерпела четыре поражения, два раза сыграла вничью и один раз одержала победу.
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