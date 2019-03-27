Моуринью может возглавить "Монако", где играет Головин

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Моуринью может возглавить "Монако", где играет Головин

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович/Алексей Филиппов

Помимо монегасков португальский специалист рассматривает возможность работы в "Лионе".

По данным французского издания L'Equipe, известный португальский специалист Жозе Моуринью может стать тренером одного из клубов Лиги 1. Речь идёт о командах "Монако", где выступает игрок сборной России Александр Головин, и "Лион".

В настоящий момент "Монако" возглавляет Леонарду Жардим. Клуб идёт на 16-м месте чемпионата Франции.

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Ранее Моуринью признался, что готов приступить к тренерской деятельности не раньше лета 2019-го. Последним его местом работы был "Манчестер юнайтед".

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