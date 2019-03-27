Суперсерия Черышева, боль Роналду и герой Джано. Как начался отбор на Евро-2020

Закончились первые матчи отборочного турнира Евро-2020. Примечательных событий хватало как на футбольном поле, так и за его пределами. Лайф — о главном.

Суперсерия Черышева

Россия гроссмейстерски разделалась с Казахстаном во втором матче отборочного турнира. Наконец-то забил Дзюба, а Черышев оформил дубль. У Дениса космическая серия: четыре гола в последних трёх играх за сборную и девять — в последних десяти официальных встречах. При этом до чемпионата мира он вообще не забивал за сборную. Следующий гол станет юбилейным — десятым.

Рекорд Квальяреллы

Если Черышев начал забивать за сборную только в 2018 году, то Фабио Квальярелла из сборной Италии — аж в 2007-м. Но длилось это недолго — всего два года. С 2009 года Фабио не надевал футболку "скуадра адзурры" в официальных матчах. И вот в 36 лет состоялся его долгожданный камбэк: главный тренер Роберто Манчини не мог не заметить выдающуюся игру Квальяреллы в серии А, где форвард "Сампдории" обошёл Пёнтека и Роналду в гонке бомбардиров. В матче с Лихтенштейном партнёры дали Фабио возможность пробить два пенальти, сделав его самым возрастным автором гола в составе сборной Италии. Фабио отличился в возрасте 36 лет и 54 дней, а Италия выиграла 6:0.

Технические поражения Украины?

Сборная Украины по футболу в двух матчах набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу своей группы. Однако вскоре она может оказаться с "баранкой" в активе. Всё дело в натурализованном бразильце Жуниоре Мораесе. Он живёт в стране всего четыре года и восемь месяцев, а по правилам ФИФА должен прожить в ней — как минимум пять лет. Португалия и Люксембург подали жалобы и хотят, чтобы Украине засчитали технические поражения. После ничьих с действующими чемпионами Европы будет обидно, если это случится.

Травма Роналду

У чемпионов же дела обстоят не очень хорошо. Португальцы скатали ничьи с Сербией и Украиной и идут лишь на третьем месте в своей группе. С сербами особенно не задалось у Криштиану Роналду: сначала ему разбили нос, а затем капитан сборной Португалии получил мышечную травму и был вынужден покинуть поле. До первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов осталось чуть больше двух недель, но Криш просит не паниковать: говорит, что успеет восстановиться.

Датское чудо

Весь мир до сих пор помнит, что сотворила сборная Дании на Евро-1992: приехала на турнир буквально с пляжа и "разбила" на нём всех. На этот раз скандинавы начали творить чудеса уже в отборочном турнире. До 84-й минуты они уступали Швейцарии с безнадёжным счётом 0:3, но за оставшееся время сумели вколотить три гола и совершить эпичный камбэк. Правда, в своей группе и датчане, и швейцарцы уступают Ирландии, у которой две победы в двух матчах.

Чемпионы в форме

Действующие чемпионы мира по футболу — французы — пока не испытывают никаких проблем в квалификационном турнире Евро-2020. 4:1 с Молдовой, 4:0 с Исландией, шесть очков и первое место в группе. Так много голов в двух матчах подряд французы забивают впервые за шесть лет. Два из них забил Жиру и обошёл в списке бомбардиров Трезеге: больше Оливье (35 голов) за сборную забили только Платини (41) и Анри (51). Ещё два забил Мбаппе: к 20 годам у него уже 30 матчей за сборную (он самый молодой, кому это удавалось) и 12 голов. Больше голов в первые 30 игр забивал только всё тот же Трезеге.

Джано — спаситель

Футболист "Спартака" Ананидзе, на правах аренды выступающий за "Крылья Советов", не помог сборной Грузии уйти от поражения в игре со Швейцарией, но совершил более важное спасение. Джано помог защитнику команды соперника Фабиану Шеру не задохнуться, когда тот потерял сознание. Ананидзе вытащил запавший язык швейцарца из горла и зафиксировал его в ротовой полости, тем самым спас Шеру жизнь.