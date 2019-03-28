Кожевников: У СКА мощная атака, а у ЦСКА — оборона. Посмотрим, что получится

Специально для Лайфа двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал своё мнение о финалах конференций, которые стартуют уже сегодня.

По мнению специалиста, ключом к успеху в полуфинальных противостояниях станет надёжная игра в обороне.

— В полуфинальных сериях нас ожидает интересный и непредсказуемый хоккей. Команды — примерно равные по классу, предугадать победителей очень сложно, — отметил Александр Кожевников. — В плей-офф все бьются, никто не хочет уступать. Посмотрите, как "Локомотив" отчаянно сражался со СКА. Да и "Динамо" потрепало нервы ЦСКА. Счёт (4-1) в сериях не отображает всей той борьбы, которая была в этих противостояниях. У СКА — мощная атака, а у московских армейцев — лучшая оборона в лиге. Вот и посмотрим, что из этого получится.

Также он отметил, что в Восточной конференции нас ждёт серия без фаворитов.

— Ту игру, какую показывает "Салават Юлаев" в плей-офф, я ждал от них всю регулярку. Ведь по именам на бумаге уфимцы точно никому не уступят. В серии с "Автомобилистом" я увидел настоящий "Салават".

"Авангард" смотрится очень мощно в играх на вылет. Вспомните, как они начали регулярный чемпионат. Вот такой "Авангард" мы сейчас наблюдаем в плей-офф. Вообще, на мой взгляд, в этих сериях явных фаворитов нет. Многое будет зависеть от игры вратарей. Это и станет ключевым фактором, — резюмировал специалист.

Расписание

28 марта

ЦСКА — СКА (19:30)

29 марта

"Авангард" — "Салават Юлаев" (19:30)

30 марта

ЦСКА — СКА (17:00)

31 марта

"Авангард" — "Салават Юлаев" (17:00)

1 апреля

СКА — ЦСКА (19:30)

2 апреля

"Салават Юлаев" — "Авангард" (17:00)

3 апреля

СКА — ЦСКА (19:30)

4 апреля

"Салава Юлаев" — "Авангард" (17:00)