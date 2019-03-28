Звезда ММА из Казахстана: Весь год снимался в фильмах, соскучился по боям

26 апреля в Мытищах самый популярный казахский боец Куат Хамитов выйдет в клетку организации Fight Nights Global ради чемпионского пояса. Противостоять ему в этот вечер будет топовый азербайджанец Нариман Аббасов. За месяц до самого важного в своей карьере поединка Найман рассказал о своём отношении к противнику, цели попасть в UFC и отсутствии каких-либо иллюзий в связи со сменой президента в стране.

— Куат, весь 2018 год твои поклонники не видели тебя в клетке. Расскажи, пожалуйста, с чем связана столь длительная пауза? Как ты проводил это время?

— Да, 2018 год оказался непростым. То бои отменялись, то турниры, поэтому было немного странно, так как я планировал провести как минимум три боя в прошедшем году. Весь год прошёл на съёмках, точно не помню, но кажется, я снялся в пяти клипах и в двух фильмах... Так что скучаю по боям очень сильно.

— 26 апреля ты дерёшься за титул чемпиона организации Fight Nights Global в лёгком весе. Расскажи, почему выбор матчмейкеров был сделан именно в твою пользу?

— Я провёл в этой организации три поединка, два из них были главными боями вечера, собрали на "Алмате-арене" 13 000 человек, и ещё я провёл очень близкий поединок за титул FNG. Я думаю, всё это сыграло свою роль. Неплохо же для новичка в организации? Плюс мы оба уже бились за пояс, поэтому это будет интересный поединок.

— Твой соперник — Нариман Аббасов из Азербайджана. Что можешь сказать о нём? Кто, на твой взгляд, фаворит вашего противостояния?

— Я точно не могу сказать, кто фаворит. Думаю, что всё же Нариман. Он очень силён, молод и идёт с восемью победами подряд. Это очень хороший соперник для меня.

— Нариман Аббасов проводит довольно много поединков. Тот факт, что ты не дрался весь 2018 год, может ли пойти на пользу азербайджанцу?

— Все говорят о простое, что это плохо сказывается. Но я думаю, что с этим проблем не будет. Я, как Флойд Мейвезер, хочу продлить свою карьеру. Чем чаще ты дерёшься, тем короче твоя карьера! Да и я постоянно тренируюсь. В любом случае точный ответ мы узнаем после боя.

— Ты не раз говорил, что мечтаешь попасть в UFC. Осталось ли это желание у тебя и сейчас? Мог бы ты выступить на турнире UFC в России?

— Да, UFC — это Олимпийский игры в мире ММА, поэтому я хотел бы там выступить, но не ради себя, а ради своих земляков. Они больше всех ждут появления бойца из Казахстана в UFC. Что касается UFC в России, то я скажу так: мой дебют должен состояться в Лас-Вегасе. Мы должны начать там, где всё это зародилось! Другого сценария я просто не вижу.

— И вопрос о политике. С поста президента Казахстана ушёл Нурсултан Назарбаев. Как ты воспринял это известие и что ждёшь от следующего президента?

— Я ожидал, что он уйдёт достойно, все те проблемы, которые накопились в стране, думал, он попытается решить перед своим уходом, что изменит многое в стране в пользу народа, но увы... У него было ещё два года, всё можно было сделать по-другому.

Если быть честным, от нового президента я ничего не жду. Не успел он встать на пост, как уже успел сделать грубую ошибку. Не нужно было трогать город! Ты новый человек, так делай всё по-новому... Новый человек должен прийти с новой программой, работать на народ, трудиться, решать вопросы простого народа. Но что мы видим в итоге? Ничего! Когда я был маленьким ребёнком, я думал, что все эти президенты, министры, депутаты — это лучшие люди из народа, патриоты своей страны, спустя время, когда я вырос, я понял, что это совсем не так…