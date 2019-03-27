Президент UFC рассказал, когда Нурмагомедов будет защищать свой титул

Глава UFC Дана Уайт подтвердил информацию, которую ранее распространили иностранные СМИ, что россиянин Хабиб Нурмагомедов свой следующий бой проведёт в сентябре.
Хабиб вернётся в клетку в сентябре. Пока он отбывает дисквалификацию, а затем у него будет Рамадан. После этого он вернётся
Сказал Дана Уайт MMA News
Напомним, что СМИ ранее также назвали возможного противника Орла. Ему пророчат бой с Нейтом Диасом из США.
Хабиб подерётся с Нейтом Диасом в сентябре. Почему этот бой должен состояться
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