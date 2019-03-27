Президент UFC рассказал, когда Нурмагомедов будет защищать свой титул

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Президент UFC рассказал, когда Нурмагомедов будет защищать свой титул

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Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Глава UFC Дана Уайт подтвердил информацию, которую ранее распространили иностранные СМИ, что россиянин Хабиб Нурмагомедов свой следующий бой проведёт в сентябре.

Хабиб вернётся в клетку в сентябре. Пока он отбывает дисквалификацию, а затем у него будет Рамадан. После этого он вернётся

Сказал Дана Уайт MMA News

Напомним, что СМИ ранее также назвали возможного противника Орла. Ему пророчат бой с Нейтом Диасом из США.

Хабиб подерётся с Нейтом Диасом в сентябре. Почему этот бой должен состояться

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