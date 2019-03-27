Кузнецов — о встрече с Трампом: Русские с уважением относятся к пожилым людям

Нападающий "Вашингтона" рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов поделился впечатлениями о посещении Белого дома. Форвард рассказал о хлёстком рукопожатии президента, а также о том, что Трамп не смог выговорить его фамилию.

— Всем в команде очень понравился этот визит в Белый дом. Мы, русские, воспитаны так, чтобы, несмотря на то что происходит в политике, относиться с уважением к главам других государств. Да и вообще к пожилым людям. Для меня было очень большой честью побывать в Овальном кабинете. Мне было очень интересно, — рассказал Кузнецов "Советскому спорту".

По поводу того, что Трамп не сумел верно назвать фамилию Кузнецова, обратившись к нему "Эвджени КузнеНцов", челябинец ответил со своей коронной иронией.

— Если бы он знал, как правильно произносить мою фамилию, я бы миллионов сорок получал и играл бы в баскетбол, — сказал Кузнецов.

Как ранее сообщал Лайф, игроки "Вашингтон кэпиталз" посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом. Визит хоккеистов приурочен к победе в сезоне 2017/18 НХЛ.