Радулов обыграл всю команду соперника и забил шикарный гол — видео

Шайба российского нападающего "Далласа" в итоге помогла его команде одержать победу.

Радулов совершил главный проход игрового дня. Держите свои челюсти. pic.twitter.com/uUMdIXahhq — NHL Россия (@NHLrussia) 28 марта 2019 г.

В регулярном чемпионате НХЛ "Даллас" победил "Калгари" со счётом 2:1, а первой звездой матча признали нападающего "звёзд" Александра Радулова. И после просмотра этого видео не возникает вопросов, почему.

Россиянин получил шайбу за своими воротами, а затем полетел вперёд, по пути играючи обыгрывая соперников. В итоге он прошёл всю площадку, оставил в дураках всех оппонентов, включая вратаря, и забил лучший гол игрового дня.

Приятный бонус: команда Радулова в итоге выиграла со счётом 2:1.

На счету 32-летнего россиянина 64 очка в 65 матчах. Из россиян больше набрали лишь пятеро: Евгений Кузнецов (68), Евгений Малкин (71), Артемий Панарин (78), Александр Овечкин (86) и Никита Кучеров (121).