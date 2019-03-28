"Манчестер Юнайтед" сделал Сульшера полноценным главным тренером

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"Манчестер Юнайтед" сделал Сульшера полноценным главным тренером

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Фото: © twitter/Manchester United

Норвежский специалист, заменивший у руля "дьяволов" Жозе Моуринью, подписал трёхлетний контракт с клубом.

Уле Гуннар Сульшер больше не исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер юнайтед". Клуб подписал с норвежским специалистом полноценный контракт, о чём сообщил на своём сайте. Соглашение с Сульшером рассчитано на три года.

46-летний наставник принял МЮ в декабре после отставки Моуринью. Его контракт исполняющего обязанности изначально был рассчитан до конца сезона, но после того, как при Сульшере результаты английского клуба пошли вверх, руководство предложило ему полноценную роль главного тренера.

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