"Манчестер Юнайтед" сделал Сульшера полноценным главным тренером

Норвежский специалист, заменивший у руля "дьяволов" Жозе Моуринью, подписал трёхлетний контракт с клубом.

Уле Гуннар Сульшер больше не исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер юнайтед". Клуб подписал с норвежским специалистом полноценный контракт, о чём сообщил на своём сайте. Соглашение с Сульшером рассчитано на три года.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager. — Manchester United (@ManUtd) 28 марта 2019 г.

46-летний наставник принял МЮ в декабре после отставки Моуринью. Его контракт исполняющего обязанности изначально был рассчитан до конца сезона, но после того, как при Сульшере результаты английского клуба пошли вверх, руководство предложило ему полноценную роль главного тренера.