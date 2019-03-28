"Анжи" поедет на матч с "Краснодаром" на автобусе из-за экономии

У клуба из Махачкалы продолжаются финансовые трудности, начавшиеся ещё в первой части сезона.

Махачкалинский "Анжи" продолжает пытаться выжить в условиях финансовых проблем. По ходу первого круга РПЛ они были настолько серьёзными, что не раз вставал вопрос о продолжении существования клуба. В итоге спонсора удалось найти, но всех проблем он не решил. На очередной выездной матч команда будет добираться с пересадкой: самолётом и автобусом.

— В субботу, 30 марта, жёлто-зелёные рейсовым самолётом вылетят в Ростов-на-Дону. Оттуда до места назначения команда будет добираться на автобусе. Такая логистика объясняется вынужденной экономией средств, — сообщается на официальном сайте клуба.

Расстояние от Ростова до Краснодара составляет около 300 километров. "Анжи" на автобусе придётся добираться более трёх часов.

В турнирной таблице РПЛ махачкалинский клуб занимает 14-е место после 20 туров. В активе "Анжи" 18 очков.