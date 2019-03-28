Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

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Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

На чемпионате России по биатлону в Тюмени завершилась спринтерская гонка у мужчин. Победу одержал Матвей Елисеев. Александр Логинов финишировал вторым.

— Бежал в одной футболке, потому что очень тепло, хоть и ветерок прохладный. Самочувствие было хорошим, лыжи работали прекрасно. На "лёжке" были сложные погодные условия с ветром, а на "стойке" уже сам не доработал, — сказал победитель.

Чемпионат России

Тюмень

Мужчины

Спринт

  1. Матвей Елисеев — 25.11,4 (2)
  2. Александр Логинов — 15,7 (3)
  3. Иван Томилов — 18,9 (0)
  4. Владимир Семаков — 34,4 (1)
  5. Максим Буртасов — 40,4 (0)
  6. Вадим Филимонов — 40,6 (1)
  7. Илья Машуков — 45,3 (0)
  8. Александр Жирный — 49,6 (0)
  9. Семен Сучилов — 1.01,7 (3)
  10. Александр Попов — 1.01,7 (0)

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