ЦСКА победил СКА в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Шайбы Попова и Григоренко позволили подопечным Игоря Никитина одержать волевую победу в армейском противостоянии.

В первой половине стартового периода команды играли осторожно, с оглядкой на собственные ворота. Динамику матчу задал Динар Хафизуллин, на 15-й минуте встречи с 13 метров по центру точно бросив по воротам Ильи Сорокина, — 0:1.

Через две минуты в формате игры 4 на 4 Наиль Якупов с партнёром небрежно сыграли между собой в чужой зоне, Александр Попов, воспользовавшись этой неразберихой соперника, убежал навстречу с Магнусом Хеллбергом и хлёстким броском прошил своего оппонента — 1:1.

Ближе к середине второго периода Наиль Якупов, получив пас от своего защитника, выкатился на ворота Ильи Сорокина, но не сумел переиграть голкипера красно-синих. Этот эпизод взбодрил московских армейцев, и через несколько минут Михаил Григоренко с великолепной передачи Кирилла Капризова мощным броском отправил шайбу в девятку ворот Хеллберга — 2:1!

На 14-й минуте капитан петербуржцев Евгений Кетов прокатился с шайбой вдоль чужой синей линии, набросил её на ворота Сорокина, где мощный Антон Белов перекрыл обзор голкиперу ЦСКА. Шайба влетела в сетку армейцев, но судьи после видеопросмотра гол не засчитали, определив помеху вратарю со стороны защитника СКА.

На последней минуте второго периода Светлаков броском с кистей мог увеличить преимущество москвичей, но попал в перекладину.

Третий период начался с попытки СКА реализовать большинство. И это армейцам едва не удалось. Наиль Якупов угодил в штангу. СКА продолжал атаковать. Алексей Бывальцев на девятой минуте периода накрутил у чужих ворот двух соперников и мощно бросил — Сорокин спас свою команду. ЦСКА действовал по счёту: строгая игра в обороне и редкие контратаки. За три минуты до конца основного времени ЦСКА остался в меньшинстве за нарушение численного состава. СКА заменили вратаря на шестого полевого игрока. Петербуржцы хорошо разыгрывали шайбу в зоне соперника, наносили броски по воротам, но москвичи выстояли и одержали волевую победу — 2:1. ЦСКА повёл в серии (1-0). Следующий матч пройдёт также в Москве — 30 марта, после чего серия переедет в Санкт-Петербург.

Кубок Гагарина. Запад. 1/2 финала

ЦСКА — СКА — 2:1 (в серии 1-0)