Кровавое побоище или супербитва ударников? Чего ждать от нового турнира UFC

В наступающий уик-энд промоутерская компания UFC отправится в Филадельфию со вторым для многомиллионной телевизионной аудитории телеканала ESPN ивентом. Любителей спорта во всём мире ожидает супербой ярких ударников, который по праву может стать в итоге боем года.

Так уж сложилось, но третью неделю подряд матчмейкеры UFC предлагают своей аудитории поединок представителей ударных стилей, не приемлющих в своих сражениях борьбу и партер. Случайность это, или лучший промоушен мира решил таким образом увеличить зрелищность мэйн-ивентов? На этот раз в главном бою вечера в рамках UFC on ESPN 2 в клетке сойдутся американский боец Джастин Гейджи и его бразильский оппонент Эдсон Барбоза.

CANNOT WAIT! #UFCPhiladelphia Публикация от ufc (@ufc) 26 Мар 2019 в 9:19 PDT

Джастин Гейджи (19-2-0) до прихода в UFC в июле 2017 года имел статус непобеждённого бойца и владел титулом чемпиона организации WSOF. В "восьмиугольнике" Джастин провёл четыре поединка, заработав рекорд 2-2. После победы над топовым Майклом Джонсоном, Гейджи уступил в двух следующих сражениях — экс-чемпиону UFC Эдди Альваресу и нынешнему претенденту на пояс Дастину Пуарье. В своём крайнем выступлении, состоявшемся 25 августа 2018 года, американец одолел Джеймса Вика. Но следует отметить, что Джастин умудрился в четырёх поединках в UFC заработать аж пять бонусов — три боя вечера и два выступления вечера. Феноменально!

Гейджи — крайне зрелищный атлет, каждый поединок которого превращается в кровавую драму. Следует также отметить, что только два боя из 21 проведённого в карьере дошли до судейского решения…

🇺🇸 Публикация от Justin Gaethje 🇺🇸 (@justin_gaethje) 28 Мар 2019 в 6:11 PDT

Эдсон Барбоза (20-6-0) прекрасно знаком фанатам ММА из России благодаря бою в декабре 2017 года против Хабиба Нурмагомедова, завершившегося судейскими записками в пользу непобеждённого Орла. 33-летний бразилец по праву является ветераном UFC, проведя в компании Даны Уайта целых 20 поединков, большая часть которых имела досрочный финал.

Барбоза — ударник мирового уровня, владеющий зубодробительными комбинациями с использованием ударов кулаками, локтями, ногами и коленями, а "вертушка" в духе боевиков с участием Жана Клода Ван-Дамма в поединке против Терри Этима возглавляет всевозможные хит-парады самых красивых нокаутов в истории ММА!

Iiiitttt’sssss Friiiiiddddaaayyy... Публикация от Edson Barboza Jr (@edsonbarbozajr) 1 Мар 2019 в 10:00 PST

Безусловно, в предстоящем сражении Джастин Гейджи с первых же секунд словно питбуль вцепится в своего оппонента, стараясь как можно скорее завершить поединок, а Барбоза будет терпелив, выжидая свой шанс хладнокровного панчера. Это будет славная охота!