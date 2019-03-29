Шайба Панарина помогла "Коламбусу" одержать важную победу над "Монреалем"

"Мундиры" поднялись в таблице Восточной конференции на восьмое место, которое даёт право побороться за Кубок Стэнли, попутно вытеснив оттуда "Монреаль".

В регулярном чемпионате НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" дома со счётом 6:2 победил своего прямого конкурента за место в плей-офф — "Монреаль Канадиенс".

"Монреаль" благодаря шайбам Кулака и Питри два раза в матче вёл в счёте, однако усилиями Савара и Бьоркстранда "мундиры" восстановили баланс в матче. Победную шайбу у "Коламбуса" на 15-й минуте второго периода забросил российский нападающий Артемий Панарин.

В заключительной 20-минутке у "жакетов" отличились Нэш, Бьоркстранд (оформивший дубль в матче) и Брэндон Дубински. Вратарь "мундиров" Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28.

"Коламбус" с 90 очками после 77 матчей регулярного чемпионата занимает восьмое место в Восточной конференции. "Монреаль" имеет столько же баллов в своём активе, но команда Панарина сыграла на одну игру меньше своих конкурентов.

Сам же Артемий лидирует в команде по бомбардирским показателям. За 73 матча Хлебушек набрал 78 (26+52) очков.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Коламбус Блю Джекетс" — "Монреаль Канадиенс" — 6:2 (0:1, 3:1, 3:0)