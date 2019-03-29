"Большой шлем" Загитовой и камбэк Медведевой. Итоги фигурного сезона с Родниной

Постолимпийский сезон получился богатым на события в российском фигурном катании. Переход Евгении Медведевой к другому тренеру, взросление Алины Загитовой, возвращение Елизаветы Туктамышевой и появление Софьи Самодуровой — и это только женское одиночное катание. Лайф подводит итоги сезона вместе с трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

"Большой шлем" Алины Загитовой

Постолимпийский сезон всегда сложный, особенно когда выигрываешь золотую медаль. Некоторые и вовсе его пропускают, а кто-то совсем уходит из спорта. Но только не Алина Загитова. Юная фигуристка была полна решимости доказать, что победа на Олимпиаде — это не случайность. Но не всё было так просто. Загитова выиграла два этапа Гран-при, но в финале заняла второе место. Чемпионаты России и Европы ей тоже не покорились. Однако главный старт сезона — чемпионат мира — добавил в её коллекцию единственную недостающую золотую медаль крупного турнира.

Теперь у Загитовой своеобразный "Большой шлем" фигурного катания: победы в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и мира, а также, конечно, олимпийское золото. Кроме Алины, из одиночниц подобным достижением может похвастаться только кореянка Ким Ён А, но Загитова — самая молодая из всех фигуристов, кому покорилось подобное выдающееся достижение. Алине ведь всего 16 лет.

Когда не ты, а тебе дышат в спину — это показатель колоссальной психологической нагрузки. Даже два-три чемпионата мира не идут в сравнение с Олимпиадой. После честной победы на ОИ Алина упала с пьедестала ЧМ, но сейчас сумела вернуться. Ирина Роднина Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Камбэк Евгении Медведевой

Ещё более тяжёлым получился постолимпийский сезон для Евгении Медведевой. Она сменила тренера и долго не могла прийти в себя. Серебряная медалистка Пхёнчхана никак не могла в этом сезоне выиграть ни одного соревнования, пролетела мимо финала Гран-при и чемпионата Европы. Однако к концу всё-таки сумела собраться: вырвала победу в финале Кубка России, а вместе с ней и путёвку на чемпионат мира.

И на самом главном старте сезона Медведева наконец-то сумела выдать два идеальных проката, установив личный рекорд сезона, и завоевала такую важную для себя и России бронзовую медаль мирового первенства, завершив тяжелейший сезон на мажорной ноте.

Женя не могла тренироваться в той обстановке, в которой оказалась. Сделала непростой, но интересный шаг. Насколько он правильный, мы получили ответ в этом сезоне. Сезон проходил с большими проблемами, но конечный результат всё доказал. Ирина Роднина Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Туктамышева снова в игре

В прошлом сезоне на чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву было больно смотреть: второй олимпийский год подряд она выступала, мягко говоря, неважно. Однако в этом году ученица Алексея Мишина преобразилась. Причём во всех смыслах. Туктамышева шокировала весь мир настоящим женским катанием, которое вкупе с тройным акселем принесло ей победу на двух этапах Гран-при, а также бронзу в финале.

Однако концовка сезона всё же получилась смазанной. Туктамышева схватила воспаление лёгких прямо перед чемпионатом России, из-за чего пропустила и его, и европейское первенство. В финале Кубка России уступила Евгении Медведевой и в итоге не попала в сборную на чемпионат мира. Это породило множество споров в фигурном сообществе, но после ЧМ они немного поутихли.

Состав на ЧМ определять нужно по спортивным результатам. Появилось такое количество диванных оценщиков, что это может сбить с толку. Федерация сделала очень тяжёлый, но правильный выбор. Результат это показал. Ирина Роднина Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Самодурова — новая звезда

Конкуренция в женском одиночном катании и так запредельная, но талантливые фигуристки продолжают появляться, что не может не радовать. Одна из них — подопечная Алексея Мишина Софья Самодурова. В дебютном сезоне на взрослом уровне 16-летняя фигуристка выиграла две медали этапов Гран-при и неожиданно для всех — чемпионат Европы, вырвав тем самым путёвку на мировое первенство.

Новая звезда фигурного катания. Кто такая чемпионка Европы Софья Самодурова

Что ещё немаловажно: Самодурова демонстрировала просто запредельную стабильность. Пока Загитову, Медведеву и Туктамышеву мучили болезни, психологические проблемы, а также падения, Самодурова выходила на лёд и раз за разом чисто откатывала абсолютно все свои программы. Если в следующем сезоне Софья вместе с Мишиным сможет их ещё и усложнить, она станет более грозной силой.

Женские четверные — больше не миф

Женщины никогда чисто не исполняли четверные прыжки на международных соревнованиях под эгидой ISU. Но этот сезон всё изменил. И всё благодаря российскому тренеру Этери Тутберидзе. Сначала её юная подопечная Александра Трусова сделала это на юниорском турнире, а затем Элизабет Турсынбаева — уже на взрослом, причём не где-нибудь, а в решающий момент чемпионата мира!

Турсынбаева сделала новый шаг в фигурном катании. Потому что юниоры это юниоры, там небольшой процент выходит во взрослый мир. Будут ли они делать эти четверные в 17 лет? Да и вообще, нужен ли этот шаг? Но он уже сделан. Ирина Роднина Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

У мужчин проблемы из-за Плющенко

После ухода Евгения Плющенко в России так и не появилось ни одного сильного одиночника. Тот самый Максим Ковтун, из-за которого были громкие споры в 2014 году, выиграл чемпионат России, но на первенстве Старого Света стал лишь 14-м. Михаил Коляда стал вторым на домашнем чемпионате, но на мировом и европейском не попал в призёры. Александр Самарин героически выиграл серебро чемпионата Европы, но на чемпионате мира стал лишь 12-м. Ирина Роднина уверена, что проблемы значительно глубже, чем кажется на первый взгляд.

В своё время мы допустили ошибки, которые сейчас сказываются. Мы долго поднимали Плющенко, и ребята в команде обычно на такие вещи болезненно реагируют. Лидеров и чемпионов нужно растить. После Плющенко я ни в одном не видела, что это растёт чемпион. Ирина Роднина Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Стабильность пар и прогресс танцоров

Евгения Тарасова и Владимир Морозов — всё ещё лучшая российская пара, которая в этом сезоне выиграла два этапа Гран-при и чемпионат России, а также завоевала медали чемпионатов мира, Европы и финала Гран-при. Однако сезон они завершили внезапной потерей тренера. Максим Траньков заявил, что "шапка не по Сеньке", и отказался быть наставником лучшей российской пары.

Траньков поступил достаточно честно. Жалко ребят, ведь они работали с целой группой тренеров, они в который раз оказываются под ударом. Как бывший спортсмен, он поступил честно, но нам нужно думать о тренерском направлении. Ирина Роднина Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

В соревнованиях спортивных пар на лидерство претендовать почти нереально — его оккупировали французы. Но Виктория Синицина и Никита Кацалапов в этом сезоне были стабильно вторыми почти на всех крупных стартах. А где не вышло у них, подстраховали Александра Степанова и Иван Букин, выигравшие серебро чемпионата Европы.

В танцы стали брать тех, кому надо по подиуму ходить. Они красивые и длинноногие, но не такие ловкие и пластичные, как наши соперники. В этом плане мы, наверное, опоздали. Ирина Роднина Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Формально сезон ещё не закончен. Впереди — командный чемпионат мира. Однако к нему не у всех серьёзное отношение.