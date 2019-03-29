Жирков объяснил, зачем вернулся в сборную России

Футболист петербургского "Зенита" Юрий Жирков рассказал, почему принял решение вернуться в сборную России. Ведь после домашнего чемпионата мира он объявил о завершении карьеры в национальной команде.

— Это очень долгая история. Я соскучился по футболу и решил, чем больше в этом сезоне проведу матчей, тем лучше. Да и Черчесов меня позвал, не мог отказать, — приводит слова Жиркова "Спорт-экспресс".

Напомним, что Жирков принял участие в матче с бельгийцами, где наша команда проиграла (1:3), а в игре с Казахстаном не принял участия. Встреча в Нур-Султане завершилась победой россиян (4:0).