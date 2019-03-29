Черчесов прочитает "Тотальный диктант" в Таллине

Столицей "Тотального диктанта" в этом году стал Таллин. Именно там на одной из площадок — в Ласнамяэском легкоатлетическом холле — текст прочитает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Об этом сообщил глава таллинского оргкомитета акции, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт.

— Участие Станислава Черчесова в акции привлечёт всех тех, кто пережил бурю эмоций, болея за российскую команду на прошедшем чемпионате мира по футболу, — цитирует Кылварта Err.

Сам Черчесов признался, что ему будет интересно попробовать себя в новой роли.

— Я профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания, но интересно попробовать себя в новой роли. Было бы жаль не воспользоваться ею. Вообще, замечательно, что в Таллине много людей, которые готовы проверить, насколько грамотно они пишут по-русски. С радостью помогу им в этом, — отметил Станислав Саламович.

Отметим, что "Тотальный диктант" пройдёт 13 апреля. Автором текста будет Павел Басинский.