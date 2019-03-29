Роднина — о кризисе мужского катания: Поднимали Плющенко, а теперь нет чемпионов

По мнению трёхкратной олимпийском чемпионки, причины резкого спада в этом виде начались давно.

На стыке веков Россия была законодательницей мод в мужском одиночном фигурном катании. Противостояние Евгения Плющенко и Алексея Ягудина буквально делило мир на две части. Однако сейчас в России нет по-настоящему сильных одиночников. Коляда, Ковтун, Самарин и Лазукин способны на яркие выступления, но всем им не хватает стабильности. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что причина в том, что смена поколений прошла неправильно.

— Всё идёт с головы. Мы в своё время допустили ошибки, которые сейчас сказываются. Мы долго поднимали Плющенко, и ребята в команде обычно на такие вещи болезненно реагируют. Лидеров и чемпионов нужно растить. После Плющенко я ни в одном не видела, что это растёт чемпион. Растут хорошие спортсмены, но не чемпионы. Наши мужчины пока борются за какие-то "семейные радости", а не за победы. Получать такие деньги, тренироваться при таких условиях… Не на того ставим. Если бизнес не прибылен, его надо или продавать, или закрывать, — сказала Роднина во время пресс-конференции в "Советском спорте".

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