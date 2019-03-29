"Авангард" победил "Салават" и вышел вперёд в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Шайба и две передачи Тэйлора Бека помогли "Авангарду" в овертайме одержать верх над "Салаватом Юлаевым".

В Восточной конференции стартовала полуфинальная серия Кубка Гагарина, в которой "Авангард" в Балашихе со счётом 4:3 победил "Салават Юлаев".

Команды начали матч без разведки, сделав ставку на атакующий хоккей. Счёт на первых минутах встречи мог открыть защитник уфимцев Филип Ларсен. Получив пас из-за ворот "Авангарда", датчанин с пятака пытался пробить Бобкова, но голкипер омичей был на месте. "Ястребы" ответили выходом Бека один на один с Метсолой. Нападающий Омска, сблизившись с вратарём, выстрелил мимо ворот. К середине периода "Авангард" получил двойное численное преимущество. У "Салавата" на скамейку оштрафованных с интервалом в минуту присели Панов за блокировку и Семёнов за удар соперника коленом. Омичи без особого труда реализовали такой подарок соперника: канадский нападающий "Авангарда" Тэйлор Бек точным броском открыл счёт в матче — 1:0.

В конце первого периода "Салават" был более активен, проведя несколько хороших позиционных атак, но на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев льда.

На первой минуте второго периода при игре 4 на 4 Уфа сравняла счёт. Теему Хартикайнен великолепной передачей нашёл Захара Арзамасцева, и тот в касание отправил шайбу в ворота Бобкова — 1:1.

Прошла минута, и "Авангард" вернул себе преимущество в счёте. Вилле Покка броском от синей линии заставил уфимцев вновь догонять омичей — 2:1.

"Авангард" продолжал атаковать. Голкиперу "Салавата" Юхе Метсоле пришлось не раз выручать своих партнёров. Максиму Чудинову, видимо, так понравилось забивать "Барысу" от своей синей линии, что несколько раз нападающий омичей пытался повторить такой же трюк и в этой игре — Юха Метсола был внимателен.

На 12-й минуте "Салавату" удалась быстрая атака: Кугрышев классно отдал на ход Петру Хокрякову, который и переиграл вратаря "Авангарда" Игоря Бобкова — 2:2!

Третий период начался с атак "Авангарда". Омичи владели игровой инициативой, а забили гости. Йоонас Кемппайнен впервые в матче вывел "Салават Юлаев" вперёд — 2:3.

"Ястребы" продолжили атаковать и за восемь минут до конца третьего отрезка игры добились своего. Виктор Стольберг вернул этой игре статус непредсказуемой — 3:3.

Омичи пытались решить исход матча в основное время, явно не желая играть четвёртый период. Однако овертайму суждено было быть, в котором Сергей Шумаков на пятой минуте реализовал большинство и принёс "Авангарду" первую победу в полуфинальной серии — 4:3.

Кубок Гагарина. Восток. 1/2 финала

"Авангард" — "Салават Юлаев" — 4:3 ОТ (в серии 1-0)