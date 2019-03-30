Первый блин оказался комом для русской красавицы: Мохнаткина проиграла

Соперницей многократной чемпионки мира по самбо стала новозеландка из Австралии Джанай Хардинг с не самым впечатляющим рекордом 4-4. Но, по словам спортсменки, эти записи не отражают истинного положения вещей: Хардинг провела в ММА гораздо больше поединков и большая их часть попросту не занесена в официальный рекорд девушки-бойца. В отличие от Марины, Джанай уже билась в организации Bellator, заработав в популярном промоушене рекорд 1-1. До дебюта в ММА базовая каратистка проводила поединки по правилам К-1 и тайского бокса.
Saved by the bell! #Bellator219— Bellator MMA (@BellatorMMA) 30 марта 2019 г.
Post-lims are live now on the Bellator app! pic.twitter.com/uqwDlp7dNJ
Для Мохнаткиной ударный стиль ведения поединка новозеландки, как казалось до начала боя, был крайне удобен, но Джанай успешно справилась со своей задачей не пропустить болевой прием… По большей части Мохнаткина проиграла сама себе: функционально пермячка была готова явно не на все сто. Хардинг проиграла первый раунд, но была активнее во втором и третьем. Поражение для Марины спорное, но российским представителям ММА, акцентирующим внимание на тейкдауны и борьбу, нельзя не учитывать тот факт, что в США всё активнее делается упор при подсчёте очков на ударные комбинации в стойке, а не на удержания в партере.
BIG right hand from @SpartanKoresh!👊— Bellator MMA (@BellatorMMA) 30 марта 2019 г.
This is the stuff that nightmares are made of! pic.twitter.com/7ognrUZnld
Ученик Александра Шлеменко Андрей Корешков уверенно выиграл у Майка Джаспера — 35-летнего ноунейма из США, вышедшего на замену травмированному топу Лорензу Ларкину. По мнению букмекеров и специалистов, этот поединок двух совершенно разных по классу соперников должен был завершиться в первом раунде, но он продлился все отведённые регламентом 15 минут. Джаспер, понимая, что бой с именитым россиянином — это шанс всей жизни, агрессивно вёл схватку, стараясь вынудить Корешкова пойти в опасный размен, но омич действовал с холодным расчётом и уверенно одержал победу, пусть и благодаря решению судей.
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