Первый блин оказался комом для русской красавицы: Мохнаткина проиграла

Сегодня, 30 марта, в Калифорнии состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 219. Российским поклонникам ММА ивент второй по силе организации в мире был интересен в первую очередь из-за участия в нём двух представителей отечественной школы боевых искусств. К сожалению, порадовать этим утром россиян предсказуемо смог только Андрей Корешков. Для Марины Мохнаткиной дебют в Bellator оказался неудачным…

Соперницей многократной чемпионки мира по самбо стала новозеландка из Австралии Джанай Хардинг с не самым впечатляющим рекордом 4-4. Но, по словам спортсменки, эти записи не отражают истинного положения вещей: Хардинг провела в ММА гораздо больше поединков и большая их часть попросту не занесена в официальный рекорд девушки-бойца. В отличие от Марины, Джанай уже билась в организации Bellator, заработав в популярном промоушене рекорд 1-1. До дебюта в ММА базовая каратистка проводила поединки по правилам К-1 и тайского бокса.

Saved by the bell! #Bellator219



Post-lims are live now on the Bellator app! pic.twitter.com/uqwDlp7dNJ — Bellator MMA (@BellatorMMA) 30 марта 2019 г.

Для Мохнаткиной ударный стиль ведения поединка новозеландки, как казалось до начала боя, был крайне удобен, но Джанай успешно справилась со своей задачей не пропустить болевой прием… По большей части Мохнаткина проиграла сама себе: функционально пермячка была готова явно не на все сто. Хардинг проиграла первый раунд, но была активнее во втором и третьем. Поражение для Марины спорное, но российским представителям ММА, акцентирующим внимание на тейкдауны и борьбу, нельзя не учитывать тот факт, что в США всё активнее делается упор при подсчёте очков на ударные комбинации в стойке, а не на удержания в партере.

BIG right hand from @SpartanKoresh!👊

This is the stuff that nightmares are made of! pic.twitter.com/7ognrUZnld — Bellator MMA (@BellatorMMA) 30 марта 2019 г.

Ученик Александра Шлеменко Андрей Корешков уверенно выиграл у Майка Джаспера — 35-летнего ноунейма из США, вышедшего на замену травмированному топу Лорензу Ларкину. По мнению букмекеров и специалистов, этот поединок двух совершенно разных по классу соперников должен был завершиться в первом раунде, но он продлился все отведённые регламентом 15 минут. Джаспер, понимая, что бой с именитым россиянином — это шанс всей жизни, агрессивно вёл схватку, стараясь вынудить Корешкова пойти в опасный размен, но омич действовал с холодным расчётом и уверенно одержал победу, пусть и благодаря решению судей.