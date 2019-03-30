"Енисей" дома добыл ничью в матче с "Рубином"

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"Енисей" дома добыл ничью в матче с "Рубином"

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Футболисты красноярского клуба сумели отыграться, хотя проигрывали в ходе встречи.

Аутсайдер РПЛ — "Енисей" — дома добыл важнейшее очко в матче с казанским "Рубином". Красноярцы в ходе встречи уступали, потому что счёт открыл футболист команды гостей Хорен Байрамян.

Однако ведомые трибунами красноярцы нашли в себе силы отыграться. Мяч в ворота "Рубина" после затяжного розыгрыша штрафного удара забил Али Гаджибеков.

Итог встречи — 1:1. И если для "Рубина" это потеря двух очков, то для "Енисея" — приобретение одного. Однако красноярцы по-прежнему замыкают турнирную таблицу чемпионата. "Рубин" — восьмой.

РПЛ, 21-й тур.

"Енисей" — "Рубин" — 1:1.

Голы: Байрамян 59' (0:1), Гаджибеков 72' (1:1).

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