"Локомотив" обыграл "Динамо" на глазах у Черчесова

Действующий чемпион страны временно взобрался на второе место в турнирной таблице.

Московское дерби между "Динамо" и "Локомотивом" состоялось, как ни странно, не в Москве. Поскольку динамовцы никак не могут открыть новый стадион в Петровском парке, играть им приходится на арене "Химки" в одноимённом подмосковном городе. Болельщиков такая ситуация явно раздражает, из-за чего начало матча они традиционно провели в тишине.

А вот фанаты "Локомотива" молчать не стали. Они поддерживали свою команду так яростно, что было полное ощущение, будто матч проходит на "РЖД Арене".

Несмотря на то что задачи у команд на сегодня совсем разные — "Локо" борется за очередное чемпионство, а "Динамо" — скорее за выживание, вывеска московского дерби продолжает быть привлекательной. Игру не пропустили три главных тренера сборной России. Два бывших — Валерий Газзаев и Анатолий Бышовец. И нынешний — Станислав Черчесов. При этом все они связаны и с играющими командами: Газзаев и Черчесов тренировали "Динамо", Бышовец выигрывал кубок страны с "Локомотивом".

Однако сказать, что игра соответствовала громкой афише, пожалуй, нельзя. Результат определил один момент, когда Владислава Игнатьева сбили в штрафной "Динамо", а Антон Миранчук уверенно реализовал пенальти.

В итоге "Локомотив" победил с минимальным счётом и временно вышел на второе место в чемпионате. "Динамо" по-прежнему на двенадцатом.

РПЛ, 21-й тур.

"Динамо" — "Локомотив" — 0:1.

Гол: Антон Миранчук 64' (0:1, пен.).