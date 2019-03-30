Ferrari выиграла у Mercedes квалификацию в Бахрейне, Квят 15-й

Квалификация Гран-при Бахрейна "Формулы-1" принесла несколько неожиданных результатов. Во-первых, доминировавший в Австралии Mercedes на этот раз не смог навязать борьбу Ferrari. Итальянская конюшня подтвердила свой тестовый темп и в квалификации, полностью заняв первый ряд стартового поля. Причём лучшее показал не четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, а его юный партнёр-дебютант Шарль Леклер. Поул-позиция в Бахрейне стала первой в карьере для 21-летнего пилота из Монако. Кроме того, он ещё и перебил рекорд трассы, установленный Феттелем в прошлом году.
BREAKING: @Charles_Leclerc takes his debut pole in Bahrain— Formula 1 (@F1) 30 марта 2019 г.
He becomes F1's 99th pole sitter in our 999th race 👏#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Gn6DqfPuIt
Третью и четвёртую позиции заняли гонщики команды Mercedes Хэмилтон и Боттас. Что касается российского гонщика Toro Rosso Даниила Квята, то он второй раз подряд уступил своему напарнику-новичку Александру Албону. Таец квалифицировался двенадцатым, россиянин занял пятнадцатую строчку, даже не выехав на последнюю попытку, судя по всему, из-за механических проблем. Однако в Австралии более низкая позиция на старте не помешала Квяту показать блестящий пилотаж в гонке и финишировать в десятке сильнейших.
Q3 CLASSIFICATION: That's @ScuderiaFerrari's 62nd front-row lock out 👏#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Zkg26zRbyt— Formula 1 (@F1) 30 марта 2019 г.
Гонка в Бахрейне стартует завтра, 31 марта, в 18:10 по московскому времени.
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