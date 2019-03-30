ЦСКА одержал вторую победу над СКА в Кубке Гагарина

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ЦСКА одержал вторую победу над СКА в Кубке Гагарина

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Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Во второй игре полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на домашней арене со счётом 3:1 победил СКА.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода. Кирилл Капризов с передачи Михаила Григоренко реализовал численное преимущество московских армейцев — 1:0!

Увеличить счёт ЦСКА сумел во втором периоде. Грег Скотт после наброса Никиты Нестерова подправил шайбу в ворота Игоря Шестёркина — 2:0.

Четыре раза во втором отрезке игры СКА разыгрывал лишнего, и с четвёртой попытки Никита Гусев всё же пробил Илью Сорокина, вернув СКА надежду на благоприятный исход матча — 2:1.

Однако на 11-й минуте третьего периода Иван Телегин восстановил преимущество ЦСКА в две шайбы — 3:1.

Все попытки СКА исправить ситуацию успеха не принесли. ЦСКА одержал вторую победу в полуфинальном противостоянии и повёл в серии (2-0).

Следующие два матча пройдут первого и третьего апреля в Санкт-Петербурге.

Кубок Гагарина. Запад. 1/2 финала.

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (в серии 2-0)

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