ЦСКА одержал вторую победу над СКА в Кубке Гагарина

Во второй игре полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА на домашней арене со счётом 3:1 победил СКА.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода. Кирилл Капризов с передачи Михаила Григоренко реализовал численное преимущество московских армейцев — 1:0!

Теперь на счету Кирилла Капризова 50 голов за ЦСКА (в 132 играх). #КубокГагарина pic.twitter.com/aA7OQ3tD8V — КХЛ (@khl) 30 марта 2019 г.

Увеличить счёт ЦСКА сумел во втором периоде. Грег Скотт после наброса Никиты Нестерова подправил шайбу в ворота Игоря Шестёркина — 2:0.

Четыре раза во втором отрезке игры СКА разыгрывал лишнего, и с четвёртой попытки Никита Гусев всё же пробил Илью Сорокина, вернув СКА надежду на благоприятный исход матча — 2:1.

Однако на 11-й минуте третьего периода Иван Телегин восстановил преимущество ЦСКА в две шайбы — 3:1.

Все попытки СКА исправить ситуацию успеха не принесли. ЦСКА одержал вторую победу в полуфинальном противостоянии и повёл в серии (2-0).

Следующие два матча пройдут первого и третьего апреля в Санкт-Петербурге.

Кубок Гагарина. Запад. 1/2 финала.

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (в серии 2-0)