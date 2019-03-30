"Ростов" вырвал победу у "Урала" на последних секундах матча РПЛ

Три очка хозяевам поля принёс словенский защитник Миха Мевля, арендованный у "Зенита".

Счёт в матче "Ростова" и "Урала" открыл полузащитник сборной России Алексей Ионов, изящно перебросивший вратаря клуба из Екатеринбурга. Это произошло уже на десятой минуте встречи.

Однако "Урал" всё же сумел отыграться. На 52-й минуте голландский легионер "Урала" Отман Эль-Кабир забил свой первый мяч с игры в этом сезоне РПЛ, сравняв тем самым счёт в матче.

До конца встречи моменты возникали у ворот обеих команд, поскольку ничья не была выгодна ни одной из них. В итоге вырвать победу удалось "Ростову": на последних секундах игры гол забил защитник Миха Мевля после подачи углового.

РПЛ, 21-й тур.

"Ростов" — "Урал" — 2:1.

Голы: Ионов 10' (1:0), Эль-Кабир 52' (1:1), Мевля 90' (2:1).