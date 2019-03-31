Хайлайт снова удивляет мир: Гейджи нокаутировал Барбозу на турнире UFC

Топовый легковес Джастин Гейджи подтвердил своё прозвище Хайлайт, устроив сегодня в Филадельфии в рамках турнира UFC on ESPN 2 "взрыв пиротехники". Являвшийся фаворитом в противостоянии с Гейджи бразильский нокаутёр Эдсон Барбоза оказался попросту не готов к напору и стилю 30-летнего американца.

Джастин Гейджи (20-2-0) ошеломил южноамериканца с первых же секунд, ввязавшись в размен с мастером тайского бокса в нанесении лоу-киков. Фанатам кровавых боевиков 80-х и 90-х годов наверняка эта сцена напомнила эпизоды из культовых фильмов "Кикбоксер" и "Кровавый спорт", в которых герои именно таким образом выявляли победителя.

Посоревновавшись с бразильцем в использовании ударов ногами по бёдрам соперника, Хайлайт перевёл огневую мощь на голову Эдсона, зацепив бразильца комбинацией из джебов и хуков. Барбоза выстоял, но было видно, что он "плывёт". Почувствовав запах крови, Джастин продолжил гнуть свою линию и завершил дело на отметке 2:30 с начала поединка. Прижав соперника спиной к клетке, Гейджи вынудил Барбозу спасаться фактически от него бегством и… отпустить руки. Расплата пришла мгновенно: американский боец нанёс быстрый и точный правый хук, отправивший 33-летнего бразильца на канвас. Глубокий нокаут!

Джастин Гейджи помимо победы над именитым соперником и попадания в топ-5 лучших легковесов UFC получил очередной бонус за "лучший бой вечера". Сложно в это поверить, но для Джастина это стал шестой бонус в пяти поединках, проведённых в лучшей на планете организации.

После боя Джастин признал, что ММА — это самый тяжёлый вид спорта на планете и в то же время лучшее шоу в мире. По мнению бойца, он должен подраться со всеми ребятами, которые находятся выше него в рейтинге, и недоумевает, почему среди них находится и Дональд Серроне, побивший в недавнем бою 15-й номер рейтинга…

UFC on ESPN 2

30 марта, Филадельфия

Результаты турнира

Основной кард

Полулёгкий вес: Содик Юсуфф победил Шеймона Мораеса единогласным решением судей (29-27, 29-28, 29-28).

Полутяжёлый вес: Пол Крэйг победил Кеннеди Нзечакву сдачей соперника (удушение треугольником), 4:20, раунд 3.

Женщины, первый наилегчайший вес: Мишель Уотерсон победила Каролину Ковалькевич единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полулёгкий вес: Джош Эмметт победил Майкла Джонсона нокаутом (удар рукой), 4:14, раунд 3.

Средний вес: Джек Херманссон победил Дэвида Бранча сдачей соперника (удушение гильотиной), 0:49, раунд 1.

Лёгкий вес: Джастин Гейджи победил Эдсона Барбозу нокаутом (удар рукой), 2:30, раунд 1.

Бонусы (по 50 тысяч долларов США каждому)

Бой вечера: Джастин Гейджи — Эдсон Барбоза.

Выступление вечера: Джек Херманссон.

Выступление вечера: Пол Крэйг.