Чемпион М-1 Хадис Ибрагимов станет следующим россиянином в UFC

Курсант Михайловской военной артиллерийской академии чемпион Европы по боевому самбо Хадис Ибрагимов вновь подтвердил титул сильнейшего полутяжа в организации М-1 Global и совсем скоро пополнит список россиян, имеющих контракты с самой лучшей организацией на планете UFC.

В Казахстане в рамках турнира М-1 Challenge 101 23-летний представитель бойцовской команды "Самбо Питер" отстаивал свой титул чемпиона в бою с претендентом из Польши Рафалом Киянчуком. Поляк и россиянин имели идентичные до встречи друг с другом показатели в профессиональном ММА, проведя в смешанных единоборствах по семь успешно завершённых поединков. Рафал все семь встреч в клетке завершил техническими нокаутами, тогда как у Хадиса два из семи поединка дошли до судейского вердикта. Но, как показал ход данного противостояния, уроженец Дагестана находится на совершенно другом бойцовском уровне. И не последнюю в этом роль играют постоянные выступления петербуржца в соревнованиях по боевому самбо.

Ибрагимов фактически с первых же секунд перевёл противника на настил, предрешив исход чемпионской встречи. Оказавшись на спине под столь грозным самбистом, Киянчук не смог помешать россиянину выйти на так называемое распятие.

Хадис беспрепятственно в данной позиции нанёс около 10 тяжелейших ударов в голову противника, вынудив рефери остановить избиение. Ибрагимов провёл успешную защиту пояса чемпиона М-1 Global и, согласно эксклюзивной информации Лайфа, совсем скоро подпишет контракт с организацией UFC.

По словам бойца, он хочет стать чемпионом в весовой категории до 93 кг, в которой, как известно, властвует американец Джон Джонс. Увидим ли мы Хадиса под сводами UFC уже 20 апреля в родном Санкт-Петербурге или всё же дебют непобеждённого россиянина состоится чуть позже, пока неизвестно.