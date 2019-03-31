Макгрегор назвал Хабиба крысой и намекнул на возвращение в ММА

Макгрегор начал новую волну хайпа, вспомнив эпический поединок против Жозе Альдо (12 декабря 2015 г., UFC 194). По мнению Ноториуса, победа над Альдо была заработана не за 13, а за 12 секунд.
— Я разобрался с Жозе за 12 секунд и требую пересчёта, — написал Конор. — Посмотрите на эту гифку внимательно и взгляните на часы. Большой Джон вмешался на отметке 4:48 первого раунда. Это 12 секунд! Я требую, чтобы это исправили до начала любых переговоров. Я плачу, но не собираюсь платить за долю Уолберга.
Имя популярного актёра ирландец вспомнил не случайно. Дело в том, что Уолберг является одним из миноритарных владельцев UFC и три года назад обещал продать Конору свою долю в "восьмиугольнике", а президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о том, сможет ли Макгрегор стать одним из владельцев компании заявил: "Да, но для этого ему необходимо будет вложить свои деньги".
— Я решил бросить вызов голливудской актрисе Марку Уолбергу! Бой за все акции! — обратился к киноактёру ирландец.
I’ve decided to challenge Hollywood actress Mark Walhberg next.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 марта 2019 г.
A fight for all the shares!
Чего пытается добиться Конор подобными заявлениями, пока непонятно. Больше всего последние действия Ноториуса похожи на попытку манипуляций в надежде на то, что боссы UFC испугаются одной мысли об уходе Макгрегора из ММА и действительно, как и мечтает ирландец, предложат ему долю в многомиллиардной компании. Но, с другой стороны, Конор не наивный парень и должен понимать, что бизнес в США работает по-другому, даже если ты суперзвезда.
Впрочем, на этой неделе досталось не только Марку Уолбергу… Ноториус не смог не отреагировать на слова Хабиба Нурмагомедова под постом в социальных сетях: "Отличное чувство после пяти чемпионских раундов. До скорого, мои фанаты. И спасибо вам, ребята, за поддержку все эти годы".
Макгрегор обратился к российскому Орлу со словами: "У тебя забрали деньги, а братьям подбили глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса! Вива Лас-Вегас, детка, нас ждёт большая вечеринка!"
You got your money took and your brothers eye socket shook when you fought me you little rat.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 марта 2019 г.
Viva Las Vegas baby the gaf always wins.
Big stomper party in the Wynn coming soon! @ProperWhiskey @WynnLasVegas #ad https://t.co/oN0KBCm7N3
Чего же на самом деле хочет ирландский боец?
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