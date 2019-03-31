Макгрегор назвал Хабиба крысой и намекнул на возвращение в ММА

Самый популярный боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает будоражить фанатов ММА неоднозначными высказываниями в социальных сетях. Несколько дней назад импозантный ирландец заявил о завершении своей профессиональной карьеры, а этим утром намекнул, что, возможно, и вернётся. А ещё наехал на Нурмагомедова.

Макгрегор начал новую волну хайпа, вспомнив эпический поединок против Жозе Альдо (12 декабря 2015 г., UFC 194). По мнению Ноториуса, победа над Альдо была заработана не за 13, а за 12 секунд.

— Я разобрался с Жозе за 12 секунд и требую пересчёта, — написал Конор. — Посмотрите на эту гифку внимательно и взгляните на часы. Большой Джон вмешался на отметке 4:48 первого раунда. Это 12 секунд! Я требую, чтобы это исправили до начала любых переговоров. Я плачу, но не собираюсь платить за долю Уолберга.

Имя популярного актёра ирландец вспомнил не случайно. Дело в том, что Уолберг является одним из миноритарных владельцев UFC и три года назад обещал продать Конору свою долю в "восьмиугольнике", а президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о том, сможет ли Макгрегор стать одним из владельцев компании заявил: "Да, но для этого ему необходимо будет вложить свои деньги".

— Я решил бросить вызов голливудской актрисе Марку Уолбергу! Бой за все акции! — обратился к киноактёру ирландец.

I’ve decided to challenge Hollywood actress Mark Walhberg next.

A fight for all the shares! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 марта 2019 г.

Чего пытается добиться Конор подобными заявлениями, пока непонятно. Больше всего последние действия Ноториуса похожи на попытку манипуляций в надежде на то, что боссы UFC испугаются одной мысли об уходе Макгрегора из ММА и действительно, как и мечтает ирландец, предложат ему долю в многомиллиардной компании. Но, с другой стороны, Конор не наивный парень и должен понимать, что бизнес в США работает по-другому, даже если ты суперзвезда.

Впрочем, на этой неделе досталось не только Марку Уолбергу… Ноториус не смог не отреагировать на слова Хабиба Нурмагомедова под постом в социальных сетях: "Отличное чувство после пяти чемпионских раундов. До скорого, мои фанаты. И спасибо вам, ребята, за поддержку все эти годы".

Макгрегор обратился к российскому Орлу со словами: "У тебя забрали деньги, а братьям подбили глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса! Вива Лас-Вегас, детка, нас ждёт большая вечеринка!"

You got your money took and your brothers eye socket shook when you fought me you little rat.

Viva Las Vegas baby the gaf always wins.

Big stomper party in the Wynn coming soon! @ProperWhiskey @WynnLasVegas #ad https://t.co/oN0KBCm7N3 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 марта 2019 г.

Чего же на самом деле хочет ирландский боец?