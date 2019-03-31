"Зенит" победил "Оренбург" благодаря голу украинского футболиста

Команда Сергея Семака, пропустив в первом тайме гол, во второй 45-минутке смогла отыграться и заработать три очка.

Петербургский "Зенит" победил "Оренбург" со счётом 3:1. Хотя первыми вперёд вышли гости поля, забив на 33-й минуте. Автором этого гола стал Алексей Сутормин.

В начале второго тайма Сердар Азмун сравнял счёт благодаря передаче Юрия Жиркова.

А в самой концовке матча украинский игрок сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий забил со штрафного победный гол. Для него это первый гол в чемпионате России.

А затем Азмун оформил дубль. Как итог — 3:1 в пользу петербуржцев.

Напомним, что "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. У команды Сергея Семака после этого матча 44 очка. У ближайшего преследователя — "Локомотива" — 38 очков.

"Оренбург" с 26 очками занимает 10-е место.

Чемпионат России. 21-й тур.

"Зенит" — "Оренбург" — 3:1.

Голы: Сутормин (33', 0:1), Азмун (48', 1:1; 88', 3:1), Ракицкий (82', 2:1).