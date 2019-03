Россиянин Настюхин за считаные минуты победил экс-чемпиона UFC Эдди Альвареса

В эти минуты в Токио проходит турнир по смешанным единоборствам ONE Championship: A New Era, в рамках которого состоялся один из самых ожидаемых поединков с участием экс-чемпиона организаций Bellator и UFC Эдди Альвареса. Американский боец пополнил ряды сингапурской организации и по задумке боссов ONE FC должен стать локомотивом амбиционного промоушена в плане по захвату мирового рынка боевых единоборств. Но Тимофей Настюхин пустил этот паровоз под откос. Безжалостно и беспощадно!

Фанаты UFC и Bellator во всём мире вряд ли слышали о Тимофее Настюхине (13-4-0) — 29-летнем бойце из Новокузнецка, в 2014 году дебютировавшем в крупнейшем азиатском промоушене. В сентябре прошлого года Тимофей проиграл нокаутом уроженцу Дагестана Сайгид-Гусейну Арсланалиеву из Турции, но это поражение не помешало сибиряку стать участником мирового Гран-при ONE FC. По задумке организаторов, Эдди Альварес (29-7-0) должен был стать победителем "восьмёрки" и оспорить титул чемпиона. Для популяризации и развития бренда владельцы компании не пожалели на Альвареса, а также на двух его коллег из UFC — Деметриуса Джонсона и Сэйджа Норткатта — многомиллионные инвестиции. Столь громкие приобретения должны были показать фанатам ММА во всём мире, что UFC и Bellator — не единственные крупные игроки на рынке смешанных единоборств. И, конечно же, столь катастрофическое фиаско Эдди в самом начале розыгрыша Гран-при стало для руководства ONE FC серьёзным репутационным ударом. Бой завершился в первом раунде. Настюхин с первых же секунд дал понять звёздному оппоненту, что его не беспокоят былые заслуги американца. Россиянин уверенно контролировал ход боя, всячески угрожая визави взрывными ударами рук и отточенными в лагерях муай-тай в Таиланде хлёсткими киками. Альварес работал в выжидательной манере, и могло показаться, что топовый боец попросту ждёт, пока молодой оппонент вымахается и станет лёгкой добычей для перевода в партер. Но так ли это на самом деле? Эдди выглядел медлительным, неуверенным и даже "потерянным". Дело в том, что в ONE FC, в отличие от всего мира, процедура взвешивания происходит иначе: бойцы встают на весы в день турнира и попросту не имеют возможности при помощи капельниц восстановить силы и потерянный вес. Возможно, именно этот фактор и подкосил звёздного атлета… Настюхин уверенно вёл свою игру, с каждой секундой всё агрессивнее и увереннее прибирая инициативу в свои руки. Показательным стал эпизод, в котором россиянин одной рукой подловил ногу противника, а ударом другой посадил Эдди на пятую точку. Спустя мгновение уроженец Кемеровской области закрыл все вопросы о победителе, отправив Альвареса в технический нокаут серией тяжелейших ударов с обеих рук. Сенсационная победа Тимофея Настюхина, превратившая скромного сибирского бойца как минимум в претендента на победу в номинации "Открытие года"! Браво, Тимофей!