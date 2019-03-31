Хабиб обратился к Макгрегору: Закончил карьеру в ММА и начал в "Твиттере"?

Как сообщал Лайф ранее, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал пост в "Твиттере", назвав Хабиба Нурмагомедова крысой.
До сих пор остаётся загадкой, чего на самом деле хочет вроде как ушедший на пенсию ирландец, который, кстати, находится под подозрением полиции в изнасиловании в Дублине. Но и Конор, и Хабиб потихоньку начинают раскачивать интерес к потенциальному реваншу, "обмениваясь любезностями" в соцсетях.
Орёл из Махачкалы ожидаемо отреагировал на пост Макгрегора, назвав ирландца, по сути, кнопочным бойцом.
— Конор, деньги появляются и исчезают, а честь, которую ты потерял в тот вечер, никогда не вернуть, смирись с этим. Закончил карьеру в ММА и начал в "Твиттере"? — написал Хабиб Нурмагомедов, сопроводив пост хештегом #twitteWarrior ("твиттер-воин").
@TheNotoriousMMA money comes and goes, the honor that you lost that evening will never return, live with it.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 31 марта 2019 г.
Finish career in mma, but start career on twitter? #twitterWarrior
Ждём хода Макгрегора!
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