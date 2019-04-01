Почему турнир АСА прошёл без Халка из Нальчика?

Турнир бойцовской лиги "Ахмат" (АСА), состоявшийся в Краснодаре, планировался как одно из главных событий года в российской индустрии смешанных единоборств, но волею судьбы кард АСА 94 покинуло сразу три титульных противостояния. Последние надежды фанатов ММА были связаны с боем за пояс в лёгком весе (70,3 кг), в котором должны были сойтись топовые российские бойцы Али Багов и Хусейн Халиев, но ровно за сутки до начала ивента в Краснодаре и это противостояние было отменено.

Опытнейший Али Багов (27-10-0), как оказалось, не смог сделать вес, показав на весах лишние 1,7 кг. Руководство АСА выделили экс-чемпиону АСВ дополнительные два часа для приведения веса в порядок, но Халк из Нальчика отказался от этого.

По нашей версии, Багов попросту оказался не готов к этому физически, имея серьёзные проблемы с обезвоживанием организма и почками. Также есть версия, что Али и вовсе попал в больницу, согнав 21 килограмм. В любом случае Багову был предложен бой с Халиевым, пусть и с перевесом в 1,7 кг, но с одним условием: в случае победы представитель Кабардино-Балкарии не станет чемпионом АСА. Услышав это, Халк отказался от боя с экс-чемпионом "Ахмата", чем серьёзно раздосадовал организаторов турнира.

— За срыв титульного противостояния решением Атлетической комиссии лиги Багов будет отстранен от участия в турнирах организации на срок от 6 до 12 месяцев с сохранением контракта, также наложены штрафные санкции, предусмотренные контрактом, — заявил в официальном пресс-релизе президент АСА Алексей Яценко.

Публикация от ACA MMA (@aca_mma) 29 Мар 2019 в 7:51 PDT

В отсутствии ожидаемого титульного противостояния главным событием АСА 94 стал трёхраундовый поединок в полулёгком весе в котором сошлись опытный Магомедрасул Фродо Хасбулаев и Мухаммед Коков. Дагестанский боец за счёт лучших навыков вольной борьбы предрешил исход противостояния, одержав победу единогласным решением. Победа Фродо открыла дорогу к бою за титул, которым владеет недавний обидчик Хасбулаева и его одноклубник по "Ахмату" Салман Жамалдаев. Но, с другой стороны, не исключено, что между чемпионом из Чечни и 43-летним Маратом Балаевым будет проведён незамедлительный реванш, а Магомедрасулу предложат биться в претендентском противостоянии, к примеру, с Фелипе Фроесом, Расулом Мирзаевым или выступившим феерично в Краснодаре Рамазаном Кишевым.

Рамазан Кишев (14-2-0) из Черкесска оказался на голову выше своего визави Ислама Исаева, продемонстрировав тотальное превосходство в борьбе и ударной технике. Финалом этого боя стал чудовищной силы удар коленом в голову Исаева, отправивший чеченского бойца в глубокий нокаут.

Из других поединков отметим дебют в лиге яркого ударника Валерия Мясникова, одержавшего уверенную победу над экс-чемпионом ONE FC из Казахстана Игорем Свиридом, а также поражение любимца краснодарской публики Гоги Шаматавы, уступившего за счёт более скромных познаний в вольной борьбе Расулу Албасханову.