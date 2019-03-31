Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Квят — 12-й

В Бахрейне на трассе "Сахир" завершился второй этап "Королевских гонок", где первую победу в сезоне одержал Льюис Хэмилтон.

Лучшим в Бахрейне стал британец из Mercedes Льюис Хэмилтон, он одержал свою 74-ю победу в карьере. Вторым финишировал его напарник по команде Вальттери Боттас. Замкнул тройку лидеров Шарль Леклер из Ferrari, который на последних кругах упустил лидерство из-за проблем с двигателем. Зато для монегасского пилота это первый подиум в карьере.

Россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) финишировал лишь 12-м, а вот его 23-летний партнёр Александер Элбон стал девятым и впервые для себя завоевал очки.

LAP 57/57: RACE CLASSIFICATION



Agony for Leclerc 😖

Norris and Albon get their first points in F1 😀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/ODtV69EY07 — Formula 1 (@F1) 31 марта 2019 г.

Следующий этап "Формулы-1" пройдёт Китае с 12 по 14 апреля.