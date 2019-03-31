"Авангард" разгромил "Салават" во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина

Счёт в матче открыл Сергей Широков, на 14-й минуте второго периода реализовав большинство "Авангарда" — 1:0.
"Авангард". Большинство. Гол. #КубокГагарина pic.twitter.com/MWydvJgZRD— КХЛ (@khl) 31 марта 2019 г.
Гости смогли отыграться в начале третьего периода. Сергей Шумаков получил две минуты за подножку, и Владимиру Ткачёву с партнёрами удалось наказать "Авангард" за удаление — 1:1.
Обманный пас между ног. #КубокГагарина pic.twitter.com/LgEYrOcg9a— КХЛ (@khl) 31 марта 2019 г.
Ровно через три минуты Тэйлор Бек точным броском вновь вывел "ястребов" вперёд в матче — 2:1.
Что видел Юха Метсола? Ни-че-го. #КубокГагарина pic.twitter.com/z3DIszENcQ— КХЛ (@khl) 31 марта 2019 г.
Кирилл Семёнов за пять минут до конца основного времени хорошо поработал на пятаке "уфимцев, укрепив преимущество "Авангарда" — 3:1.
Точку в матче поставил Алексей Емелин, поразив уже пустые ворота — 4:1. "Авангард" одержал вторую победу над "Салаватом" и повёл в серии (2-0).
Следующие два матча между командами пройдут 2 и 4 апреля в Уфе.
Кубок Гагарина. Восток. 1/2 финала
"Авангард" (Омск) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 4:1 (в серии 2-0)
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