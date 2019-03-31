"Авангард" разгромил "Салават" во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина

Шайба Тейлора Бека помогла омскому клубу добыть вторую победу в противостоянии с уфимцами и повести в серии (2-0).

Счёт в матче открыл Сергей Широков, на 14-й минуте второго периода реализовав большинство "Авангарда" — 1:0.

Гости смогли отыграться в начале третьего периода. Сергей Шумаков получил две минуты за подножку, и Владимиру Ткачёву с партнёрами удалось наказать "Авангард" за удаление — 1:1.

Ровно через три минуты Тэйлор Бек точным броском вновь вывел "ястребов" вперёд в матче — 2:1.

Кирилл Семёнов за пять минут до конца основного времени хорошо поработал на пятаке "уфимцев, укрепив преимущество "Авангарда" — 3:1.

Точку в матче поставил Алексей Емелин, поразив уже пустые ворота — 4:1. "Авангард" одержал вторую победу над "Салаватом" и повёл в серии (2-0).

Следующие два матча между командами пройдут 2 и 4 апреля в Уфе.

Кубок Гагарина. Восток. 1/2 финала

"Авангард" (Омск) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 4:1 (в серии 2-0)