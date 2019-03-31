"Краснодар" разгромил "Анжи", забив пять безответных голов

"Краснодар" разгромил махачкалинский "Анжи" со счётом 5:0 в матче 21-го тура чемпионата России. Голами отметились Вандерсон, Виктор Классон (с пенальти), Иван Игнатьев, а также дубль на счету Магомеда-Шапи Сулейманова.
Интересно, что Игнатьев после громкого скандала вернулся в основную команду и даже сыграл с первых минут на острие атаки.
Теперь "быки" оттесняют ЦСКА на четвёртое место, а сами поднимаются на третье с 38 очками. Такое же количество очков у "Локомотива".
"Анжи" располагается на 14-м месте, у махачкалинцев 18 очков.
Чемпионат России. 21-й тур.
"Краснодар" — "Анжи" — 5:0.
Голы: Вандерсон (18', 1:0), Классон (38', 2:0, пенальти), Сулейманов (55', 3:0), Игнатьев (67', 4:0), Сулейманов (70', 5:0).
Турнирное положение:
1. "Зенит" — 44 очка (21 матч)
2. "Локомотив" — 38 (21)
3. "Краснодар" — 38 (21)
4. ЦСКА — 37 (21)
...
14. "Анжи" — 18 (21)
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