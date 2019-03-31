"Краснодар" разгромил "Анжи", забив пять безответных голов

Подопечные Мурада Мусаева на домашнем стадионе прервали свою безвыигрышную серию из восьми матчей.

"Краснодар" разгромил махачкалинский "Анжи" со счётом 5:0 в матче 21-го тура чемпионата России. Голами отметились Вандерсон, Виктор Классон (с пенальти), Иван Игнатьев, а также дубль на счету Магомеда-Шапи Сулейманова.

Интересно, что Игнатьев после громкого скандала вернулся в основную команду и даже сыграл с первых минут на острие атаки.

Теперь "быки" оттесняют ЦСКА на четвёртое место, а сами поднимаются на третье с 38 очками. Такое же количество очков у "Локомотива".

"Анжи" располагается на 14-м месте, у махачкалинцев 18 очков.

Чемпионат России. 21-й тур.

"Краснодар" — "Анжи" — 5:0.

Голы: Вандерсон (18', 1:0), Классон (38', 2:0, пенальти), Сулейманов (55', 3:0), Игнатьев (67', 4:0), Сулейманов (70', 5:0).

Турнирное положение:

1. "Зенит" — 44 очка (21 матч)

2. "Локомотив" — 38 (21)

3. "Краснодар" — 38 (21)

4. ЦСКА — 37 (21)

...

14. "Анжи" — 18 (21)