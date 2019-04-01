Гол Ракицкого, феерия Чалова и красноярская шаурма. Итоги 21-го тура РПЛ
Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов/Сергей Михайличенко
Результаты
"Крылья Советов" — "Арсенал" — 0:1
Возвращение Игнатьева
"Краснодар" 11 матчей подряд не мог одержать победу, но в противостоянии с махачкалинским "Анжи" эта плачевная серия для "быков" прервалась. Команда Мурада Мусаева уверенно разгромила гостей — 5:0.
Но, пожалуй, главным стало возвращение 20-летнего Ивана Игнатьева в команду после громкого скандала. Футболист всё же смог договориться с клубом по новому контракту и сразу же попал в заявку на матч. Мусаев выпустил его с первых минут на острие атаки и не прогадал.
Лидерство Чалова
Для 20-летнего форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова этот сезон уже стал удачным: молодой нападающий уверенно возглавляет бомбардирскую гонку. В игре против "Уфы" он забил свой 11-й гол. Больше Фёдора в этом сезоне не забил пока никто.
- Фёдор Чалов (ЦСКА) — 11 голов
- Сердар Азмун ("Зенит") — 8
- Антон Миранчук ("Локомотив") — 8
- Зе Луиш ("Спартак") — 8
- Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар") — 7
Удачный дебют Евсеева
Правда, гол Чалова не сыграл ключевую роль в матче ЦСКА — "Уфа". Армейцы, ведя со счётом 2:0 к 87-й минуте встречи, упустили победу. Уфимцы вырвали ничью в первом матче под руководством Вадима Евсеева.
Пока, конечно, сложно говорить о переменах в башкортостанской команде, ведь Евсеев буквально только что приступил к работе, но дебют точно удался: ничья на выезде с топ-клубом. Сможет ли теперь "Уфа" выкарабкаться со дна турнирной таблицы, узнаем уже скоро!
Дебютный гол Ракицкого
"Зенит" показал не столь уверенную игру в первом тайме матча с "Оренбургом", пропустив гол. Зато во второй 45-минутке команда Сергея Семака собралась и вырвала победу. Решающий гол забил Ярослав Ракицкий, а также дубль оформил Сердар Азмун (это уже никого не удивляет).
Для украинского форварда этот мяч стал первым за российский клуб.
Посвящаю этот гол своим девочкам: дочери, жене. У нас скоро пополнение. "Оренбург" — хорошая команда. В первом тайме соперник отлично действовал на контратаках, но главное, что потом мы хорошо отреагировали и чисто переиграли их во всех компонентах
Ярослав Ракицкий
Обращение Глушакова к фанатам
"Спартак" победил "Ахмат" в Грозном со счётом 3:1. Третий мяч забил капитан команды Денис Глушаков, который всё никак не урегулирует свой конфликт с болельщиками клуба. После забитого мяча он подбежал к трибунам и показал жестом, что звонит по телефону.
— Если что — звоните. Я на связи, — написал после матча Глушаков в своём инстаграме, поясняя свой жест.
Болельщица и шаурма тура
Футбольный "Енисей", который является аутсайдером чемпионата, своей игрой не впечатляет, но он всё равно в топе обсуждений. Так, во время домашнего матча с казанским "Рубином" самыми обсуждаемыми стали не ничья и важное очко, а фанатка с шаурмой...
По вашим просьбам – представляем полную версию! pic.twitter.com/Bgdi0SectI— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 31 марта 2019 г.
Это видео моментально стало популярным в социальных сетях, а красноярский клуб продолжил шутить по этому поводу.
Шашлык в лаваше на матче #ЕнисейРубин кушали болельщики @fcrk. Мы тут покреативили для вас, казанцы! pic.twitter.com/a203sPdQcm— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 31 марта 2019 г.
Подхватил эту тему и "Рубин". Ведь болельщица оказалась из Казани.
31 марта 2019 г.
Турнирная таблица после 21-го тура
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