Гол Ракицкого, феерия Чалова и красноярская шаурма. Итоги 21-го тура РПЛ

21-й тур чемпионата России по футболу оказался богат на события. О самых главных из них — в обзоре Лайфа.

Результаты

"Крылья Советов" — "Арсенал" — 0:1

"Енисей" — "Рубин" — 1:1

"Динамо" — "Локомотив" — 0:1

"Ахмат" — "Спартак" — 1:3

"Ростов" — "Урал" — 2:1

"Зенит" — "Оренбург" — 3:1

ЦСКА — "Уфа" — 2:2

"Краснодар" — "Анжи" — 5:0

Возвращение Игнатьева

"Краснодар" 11 матчей подряд не мог одержать победу, но в противостоянии с махачкалинским "Анжи" эта плачевная серия для "быков" прервалась. Команда Мурада Мусаева уверенно разгромила гостей — 5:0.

Но, пожалуй, главным стало возвращение 20-летнего Ивана Игнатьева в команду после громкого скандала. Футболист всё же смог договориться с клубом по новому контракту и сразу же попал в заявку на матч. Мусаев выпустил его с первых минут на острие атаки и не прогадал.

Лидерство Чалова

Для 20-летнего форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова этот сезон уже стал удачным: молодой нападающий уверенно возглавляет бомбардирскую гонку. В игре против "Уфы" он забил свой 11-й гол. Больше Фёдора в этом сезоне не забил пока никто.

Фёдор Чалов (ЦСКА) — 11 голов Сердар Азмун ("Зенит") — 8 Антон Миранчук ("Локомотив") — 8 Зе Луиш ("Спартак") — 8 Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар") — 7

Удачный дебют Евсеева

Правда, гол Чалова не сыграл ключевую роль в матче ЦСКА — "Уфа". Армейцы, ведя со счётом 2:0 к 87-й минуте встречи, упустили победу. Уфимцы вырвали ничью в первом матче под руководством Вадима Евсеева.

Пока, конечно, сложно говорить о переменах в башкортостанской команде, ведь Евсеев буквально только что приступил к работе, но дебют точно удался: ничья на выезде с топ-клубом. Сможет ли теперь "Уфа" выкарабкаться со дна турнирной таблицы, узнаем уже скоро!

Дебютный гол Ракицкого

"Зенит" показал не столь уверенную игру в первом тайме матча с "Оренбургом", пропустив гол. Зато во второй 45-минутке команда Сергея Семака собралась и вырвала победу. Решающий гол забил Ярослав Ракицкий, а также дубль оформил Сердар Азмун (это уже никого не удивляет).

Для украинского форварда этот мяч стал первым за российский клуб.

Посвящаю этот гол своим девочкам: дочери, жене. У нас скоро пополнение. "Оренбург" — хорошая команда. В первом тайме соперник отлично действовал на контратаках, но главное, что потом мы хорошо отреагировали и чисто переиграли их во всех компонентах Ярослав Ракицкий

Обращение Глушакова к фанатам

"Спартак" победил "Ахмат" в Грозном со счётом 3:1. Третий мяч забил капитан команды Денис Глушаков, который всё никак не урегулирует свой конфликт с болельщиками клуба. После забитого мяча он подбежал к трибунам и показал жестом, что звонит по телефону.

— Если что — звоните. Я на связи, — написал после матча Глушаков в своём инстаграме, поясняя свой жест.

Болельщица и шаурма тура

Футбольный "Енисей", который является аутсайдером чемпионата, своей игрой не впечатляет, но он всё равно в топе обсуждений. Так, во время домашнего матча с казанским "Рубином" самыми обсуждаемыми стали не ничья и важное очко, а фанатка с шаурмой...

По вашим просьбам – представляем полную версию! pic.twitter.com/Bgdi0SectI — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 31 марта 2019 г.

Это видео моментально стало популярным в социальных сетях, а красноярский клуб продолжил шутить по этому поводу.

Подхватил эту тему и "Рубин". Ведь болельщица оказалась из Казани.

Турнирная таблица после 21-го тура