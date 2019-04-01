50-я шайба Овечкина и суперпроход Радулова. Топ-моменты хоккейной недели

10. Михаил Григоренко (ЦСКА, Москва)
Здорово в этом сезоне действует связка армейцев Капризов — Григоренко. В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА нападающие вновь продемонстрировали, что с химией у них всё в порядке.
Что круче: пас Капризова или бросок Григоренко? #КубокГагарина pic.twitter.com/Z0n5iO7Tba— КХЛ (@khl) 29 марта 2019 г.
9. Уоррен Фёгеле ("Каролина Харрикейнз")
Нападающий "ураганов" Уоррен Фёгеле в игре с "Вашингтоном" на скорости финтом убрал защитника "столичных" и переиграл Брэйдена Холтби.
WARREN FOEGELE WITH AN ABSOLUTELY BEAUTIFUL GOAL! WHAT A MOVE! #TakeWarning pic.twitter.com/fcfsjabHVg— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 29 марта 2019 г.
8. Натан Маккиннон ("Колорадо Эвеланш")
Нападающий "лавин" Натан Маккиннон в послематчевых буллитах мастерски переиграл голкипера "Аризоны" Дарси Кемпера, принеся своей команде победу.
NATHAN. MACKINNON.— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 30 марта 2019 г.
WHAT A MOVE TO (eventually) WIN IT FOR THE AVALANCHE IN THE SHOOTOUT!#GoAvsGo pic.twitter.com/qIKQSIw3ad
7. Теему Хартикайнен ("Салават Юлаев", Уфа)
Нападающий "Салавата" Теему Хартикайнен в первой игре полуфинальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда" великолепной передачей нашёл защитника Захара Арзамасцева, который сравнял счёт в матче.
Арзамасцев сравнивает счёт 🔥 Arzi ties the game 🏆#КубокГагарина #АВГСЮЛ pic.twitter.com/9DmWBiKNUR— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 29 марта 2019 г.
6. Деван Дубник ("Миннесота Уайлд")
Блестящим сейвом голкипер "дикарей" Деван Дубник остановил нападающего "рыцарей" Марка Стоуна.
DEVAN DUBNYK WITH A TREMENDOUS GLOVE STOP!#MNWild pic.twitter.com/UEP3Zcme3e— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 30 марта 2019 г.
5. Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")
Есть полтинник у капитана "столичных"! Ови в восьмой раз за карьеру достиг отметки в 50 и более шайб за сезон.
Великий сделал это снова. 50 голов в восьмой раз в карьере! pic.twitter.com/sH5fForPI4— NHL Россия (@NHLrussia) 31 марта 2019 г.
4. Дмитрий Кугрышев ("Салават Юлаев", Уфа)
Нападающий уфимцев Дмитрий Кугрышев классным пасом вывел Петра Хохрякова на ворота Игоря Бобкова.
Так, вносим этот пас Кугрышева в рейтинг "Лучшие ассисты сезона 2018/2019". #КубокГагарина pic.twitter.com/9j1G5Tvxmq— КХЛ (@khl) 30 марта 2019 г.
3. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз")
Нападающий "нефтяников" Коннор Макдэвид не перестаёт удивлять болельщиков. В матче против "Далласа" лидер и капитан "Эдмонтона" эффектно забросил шайбу из-под своего конька.
Вот это уже точно незаконно. pic.twitter.com/bmALWMsIvY— NHL Россия (@NHLrussia) 29 марта 2019 г.
2. Хенрик Лундквист ("Нью-Йорк Рейнджерс")
В матче против "Бостона" голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист совершил сногсшибательный сейв. Нападающий "мишек" Вагнер Крис недоумевал, как шайба не влетела в сетку ворот.
Вау! Хенрик Лундквист еще способен удивлять! pic.twitter.com/jVwERNpJ7U— NHL Россия (@NHLrussia) 28 марта 2019 г.
1. Александр Радулов ("Даллас Старз")
Нападающий "звёзд" Александр Радулов в одиночку обыграл всю четвёрку команды соперника, а позже разобрался и с вратарём "Калгари" Риттихом Давидом.
WELL OKAY THEN, @RADUL22. pic.twitter.com/s6x4FEnUsU— NHL (@NHL) 28 марта 2019 г.
- Популярные
- По времени