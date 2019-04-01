50-я шайба Овечкина и суперпроход Радулова. Топ-моменты хоккейной недели

Лайф в обзоре представляет десять самых ярких эпизодов прошедшей недели в мировом хоккее.

10. Михаил Григоренко (ЦСКА, Москва)

Здорово в этом сезоне действует связка армейцев Капризов — Григоренко. В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА нападающие вновь продемонстрировали, что с химией у них всё в порядке.

9. Уоррен Фёгеле ("Каролина Харрикейнз")

Нападающий "ураганов" Уоррен Фёгеле в игре с "Вашингтоном" на скорости финтом убрал защитника "столичных" и переиграл Брэйдена Холтби.

WARREN FOEGELE WITH AN ABSOLUTELY BEAUTIFUL GOAL! WHAT A MOVE! #TakeWarning pic.twitter.com/fcfsjabHVg — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 29 марта 2019 г.

8. Натан Маккиннон ("Колорадо Эвеланш")

Нападающий "лавин" Натан Маккиннон в послематчевых буллитах мастерски переиграл голкипера "Аризоны" Дарси Кемпера, принеся своей команде победу.

NATHAN. MACKINNON.



WHAT A MOVE TO (eventually) WIN IT FOR THE AVALANCHE IN THE SHOOTOUT!#GoAvsGo pic.twitter.com/qIKQSIw3ad — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 30 марта 2019 г.

7. Теему Хартикайнен ("Салават Юлаев", Уфа)

Нападающий "Салавата" Теему Хартикайнен в первой игре полуфинальной серии Кубка Гагарина против "Авангарда" великолепной передачей нашёл защитника Захара Арзамасцева, который сравнял счёт в матче.

6. Деван Дубник ("Миннесота Уайлд")

Блестящим сейвом голкипер "дикарей" Деван Дубник остановил нападающего "рыцарей" Марка Стоуна.

5. Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")

Есть полтинник у капитана "столичных"! Ови в восьмой раз за карьеру достиг отметки в 50 и более шайб за сезон.

Великий сделал это снова. 50 голов в восьмой раз в карьере! pic.twitter.com/sH5fForPI4 — NHL Россия (@NHLrussia) 31 марта 2019 г.

4. Дмитрий Кугрышев ("Салават Юлаев", Уфа)

Нападающий уфимцев Дмитрий Кугрышев классным пасом вывел Петра Хохрякова на ворота Игоря Бобкова.

3. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз")

Нападающий "нефтяников" Коннор Макдэвид не перестаёт удивлять болельщиков. В матче против "Далласа" лидер и капитан "Эдмонтона" эффектно забросил шайбу из-под своего конька.

Вот это уже точно незаконно. pic.twitter.com/bmALWMsIvY — NHL Россия (@NHLrussia) 29 марта 2019 г.

2. Хенрик Лундквист ("Нью-Йорк Рейнджерс")

В матче против "Бостона" голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист совершил сногсшибательный сейв. Нападающий "мишек" Вагнер Крис недоумевал, как шайба не влетела в сетку ворот.

Вау! Хенрик Лундквист еще способен удивлять! pic.twitter.com/jVwERNpJ7U — NHL Россия (@NHLrussia) 28 марта 2019 г.

1. Александр Радулов ("Даллас Старз")

Нападающий "звёзд" Александр Радулов в одиночку обыграл всю четвёрку команды соперника, а позже разобрался и с вратарём "Калгари" Риттихом Давидом.