Дебют сына Зидана и огненная чемпионская гонка в АПЛ. Обзор футбольного Евротура

После паузы на матчи сборных вернулся клубный футбол. И вернулся эпично! Даже если бы в выходные состоялся только матч "Ливерпуль" — "Тоттенхэм", этого бы хватило. А мы увидели очередное проявление гения Месси, дебют сына Зидана на домашнем стадионе "Реала" и проигрыш "Монако" одному из аутсайдеров Лиги 1. Лайф — о главных событиях европейского футбольного уик-энда.

Испания. Дебют Зидана и гений Месси

В матче против одного из аутсайдеров Ла Лиги "Уэски" вернувшийся на пост главного тренера "Реала" Зинедин Зидан решил неожиданно выпустить своего сына в стартовом составе. 20-летний Люка занял место в воротах, а Тибо Куртуа и Кейлор Навас получили отдых. В итоге сын главного тренера пропустил два мяча (один из них уже на третьей минуте), и Зидана пришлось спасать Кариму Бензема. "Реал" победил 3:2.

"Барселона" тоже победила. Но у неё и соперник был посильнее — "Эспаньол". И матч получился для каталонцев не таким "валидольным". Солировал как всегда Лео Месси: сначала закинул мяч в ворота паненкой, хотя это был штрафной, а не пенальти. А затем записал на свой счёт дубль. У него уже 31 гол в чемпионате: больше в Европе не забивает никто.

Поскольку все лидеры одержали победы, в турнирной таблице мало что изменилось. Значимая перестановка в верхней части одна: "Валенсия" победила "Севилью" и обошла её в таблице. Денис Черышев провёл на поле тайм, но результативными действиями не отметился.

Англия. Битва за лидерство продолжается

В АПЛ за эти выходные лидер турнирной таблицы успел смениться дважды. Всё потому, что идущий вторым "Манчестер Сити" первым проводил свой матч. И уверенно его выиграл, отправив в ворота "Фулхэма" два безответных мяча. А вот затем свой ход предстояло сделать "Ливерпулю", у которого ситуация была в разы сложнее. Мерсисайдцам противостоял "Тоттенхэм", который идёт в таблице сразу за двумя лидерами. Матч получился достойным финала Лиги чемпионов: лондонцы имели все шансы остановить "Ливерпуль", но не воспользовались ими, а на самой последней минуте забили сами себе. Команда Юргена Клоппа в итоге одержала сложнейшую победу и вернулась на первое место. Но у их конкурентов есть матч в запасе. Развязка близка, и за этой сумасшедшей гонкой всё интереснее наблюдать.

Интрига есть и в борьбе за третье место. "Манчестер Юнайтед" победил "Уотфорд" 2:1 и сравнялся по очкам с "Тоттенхэмом". У "Арсенала" и "Челси" всего на балл меньше. Так что на бронзовые медали целых три полноценных претендента! В этом сезоне английский чемпионат точно самый интересный.

Италия. "Ювентус" побеждает без Роналду, "Интер" и "Милан" проигрывают

Пока Криштиану Роналду продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче сборных, за "Ювентус" забивает другой форвард. У 19-летнего Мойзе Кина за последние три матча три гола, и именно его мяч принёс "Юве" победу в прошедшем туре.

А вот миланские клубы после дерби синхронно оконфузились. "Милан" уступил "Сампдории", а "Интер" в принципиальном матче проиграл "Лацио".

А в матче между "Дженоа" и "Удинезе" внезапно появился претендент на премию Пушкаша за лучший гол года.

В турнирной таблице всё более или менее понятно. "Ювентус" — почти чемпион, "Наполи" — почти второй, а вот за третью строчку ещё побьются команды из Милана, Рима и Бергамо.

Франция. Суперсерия Мбаппе и поражение "Монако"

Клуб Александра Головина только-только более или менее выправил своё положение в турнирной таблице, как вдруг дома уступил прямому конкуренту в борьбе за выживание. Сам россиянин провёл на поле все 90 минут.

А вот у ПСЖ никаких проблем нет. Парижане довели свой отрыв от второго места до космических 20 очков, имея матч в запасе. В очередном матче ПСЖ победил "Тулузу" со скромным счётом — 1:0. Зато снова забил Килиан Мбаппе: для 21-летнего француза это уже седьмой матч подряд, в которых он не уходит с поля без гола. Всего на его счету — 27 мячей в 24 матчах Лиги 1.

Неудивительно, что с такой большой звездой все хотят сфотографироваться. Даже во время футбольного матча. Фанат ПСЖ выбежал на поле, чтобы сделать селфи с Мбаппе, но его остановили стюарды.

PSG fan tackled to the ground by stewards in tonight's Ligue 1 match with Toulouse after he tried to take a selfie with Kylian Mbappé. | 📸 @CulturePSG & @NandoChachalana pic.twitter.com/JGoq4iB1Xy — Get French Football News (@GFFN) 31 марта 2019 г.

Помимо Мбаппе есть во Франции ещё один суперфорвард. Это Марио Балотелли, который после перехода в "Марсель" забивает в пяти домашних матчах подряд. Его команда идёт на четвёртом месте в таблице.

Германия. "Бавария" отпустила "Боруссию" перед очной встречей

Казалось, что после вылета из Лиги чемпионов "Бавария" будет рвать и метать в Бундеслиге, но нет. После трёх побед с общим счётом 17:1 немцы внезапно сыграли вничью с "Фрайбургом". Параллельно "Боруссия" играла с "Вольфсбургом" и героически забила два мяча уже в компенсированное время. Оба — на счету испанца Пако Алькасера, который выдаёт в Дортмунде космическую статистику, забивая каждую 61 минуту.

Теперь "Боруссия" снова получила небольшое преимущество: она впереди на два очка. Но следующий матч у дортмундцев как раз против "Баварии", и в этой игре, скорее всего, решится вопрос, кто станет чемпионом Германии в этом году.