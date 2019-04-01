"Мы хотим домой". Фанаты "Динамо" провели очередную акцию протеста

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"Мы хотим домой". Фанаты "Динамо" провели очередную акцию протеста

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На сей раз объектом внимания болельщиков стали офисы банка ВТБ, расположенные в нескольких районах столицы, а также здание офиса футбольного клуба "Динамо" и управляющей компании "Динамо". Всего — более десятка объектов.

Фанаты московского "Динамо" продолжают выражать своё недовольство сложившейся ситуацией вокруг клуба, а именно переносом открытия нового стадиона на неопределённое время и возвращением на "Арену Химки". В связи с этим сегодня фанаты растянули десятки транспарантов, призывающих руководство общества "Динамо" и руководство ВТБ скорее найти выход из сложившейся ситуации.

"Мы хотим домой", "Динамо" для "Динамо", "10 лет ждём" — такие лозунги и призывы были использованы в акции.

Подобный баннер был вывешен и во время матча 21-го тура чемпионата России в Химках, где "Динамо" встречалось с "Локомотивом".

<p>Фото: © L!FE</p>

И, как сообщили Лайфу активисты, устроившие данный протест, останавливаться они не намерены и планируют продолжать доносить свою позицию до руководства любыми законными методами.

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