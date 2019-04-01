Папа Римский: Месси нельзя называть богом

По словам понтифика, лидер "Барселоны" — отличный футболист, но божественные сравнения — это святотатство.

Папу римского Франциска спросили о том, что он думает об игре нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, а также о его отношении к сравнениям форварда с богом.

— Говорить, что Месси — бог, святотатство. Нельзя так говорить, и я в это не верю. Люди могут называть его богом точно так же, как могут сказать: "Я тебя обожаю". Но поклоняться можно только богу. Это мнения людей. "Он бог с мячом на поле" — это популярный способ выразить своё мнение. Конечно, он очень хорош. Но он не бог, — сказал Франциск в программе Salvados на телеканале La Sexta.

Напомним, в минувшем туре чемпионата Испании Месси снова принёс победу своей команде. Форвард "Барсы" оформил дубль в каталонском дерби.

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