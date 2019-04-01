Мозгов перешёл в "Химки", а Болт — в "Кубань". Как шутили в мире спорта

Многие спортивные клубы решили не обходить стороной День смеха и пошутить в своих социальных сетях. Рассказываем, кто и как это делал.

В День смеха сборная России по футболу вспомнила весёлые моменты со сборов. Получилось очень смешно!

Московский "Локомотив" призвал всех чаще улыбаться.

— Без розыгрышей, глупых приколов и фейков — просто смешное видео. Улыбайтесь чаще! — говорится в твиттере красно-зелёных.

Самое смешное видео сегодняшнего дня!

Без розыгрышей, глупых приколов и фейков – просто смешное видео 😀



Улыбайтесь чаще! #1апреля pic.twitter.com/tZPiAN9tNG — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 1 апреля 2019 г.

Футбольный "Енисей" в День смеха опубликовал свою турнирную таблицу после 21-го круга, где они занимают первое место.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги после 21 тура pic.twitter.com/iA91hnfzZF — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 апреля 2019 г.

А баскетбольный клуб "Химки" вообще сообщил о возвращении Тимофея Мозгова из НБА.

"Кубань" объявила о переходе легендарного бегуна Усейна Болта.

УСЕЙН БОЛТ ПРОДОЛЖИТ ФУТБОЛЬНУЮ КАРЬЕРУ В «КУБАНИ»!

ФК «Кубань», которому в конце апреля предстоит дебютировать в розыгрыше Высшей лиги Чемпионата Краснодарского края, усилил свой состав восьмикратным Олимпийским чемпионом в беге на 100 и 200 метров Усейном Болтом @UseinBolt! pic.twitter.com/g2MyIFpRr6 — ФК «Кубань» (@fckubanofficial) 1 апреля 2019 г.

Своеобразно присоединился к акции и "Рубин".

Лайф тоже поздравляет всех с Днём смеха! Побольше улыбайтесь и цените чувство юмора!