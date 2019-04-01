Мозгов перешёл в "Химки", а Болт — в "Кубань". Как шутили в мире спорта

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Мозгов перешёл в "Химки", а Болт — в "Кубань". Как шутили в мире спорта

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов 

Многие спортивные клубы решили не обходить стороной День смеха и пошутить в своих социальных сетях. Рассказываем, кто и как это делал.

В День смеха сборная России по футболу вспомнила весёлые моменты со сборов. Получилось очень смешно!

Московский "Локомотив" призвал всех чаще улыбаться.

— Без розыгрышей, глупых приколов и фейков — просто смешное видео. Улыбайтесь чаще! — говорится в твиттере красно-зелёных.

Футбольный "Енисей" в День смеха опубликовал свою турнирную таблицу после 21-го круга, где они занимают первое место.

А баскетбольный клуб "Химки" вообще сообщил о возвращении Тимофея Мозгова из НБА.

"Кубань" объявила о переходе легендарного бегуна Усейна Болта.

Своеобразно присоединился к акции и "Рубин".

Лайф тоже поздравляет всех с Днём смеха! Побольше улыбайтесь и цените чувство юмора!

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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