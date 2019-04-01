Мозгов перешёл в "Химки", а Болт — в "Кубань". Как шутили в мире спорта

В День смеха сборная России по футболу вспомнила весёлые моменты со сборов. Получилось очень смешно!
Сегодня смеяться разрешается😄 Забавные моменты из жизни @TeamRussia в честь 1-го апреля! Кое-что вы увидите впервые😉 #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/UF9Vw0IR8G— Сборная России (@TeamRussia) 1 апреля 2019 г.
Московский "Локомотив" призвал всех чаще улыбаться.
— Без розыгрышей, глупых приколов и фейков — просто смешное видео. Улыбайтесь чаще! — говорится в твиттере красно-зелёных.
Самое смешное видео сегодняшнего дня!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 1 апреля 2019 г.
Без розыгрышей, глупых приколов и фейков – просто смешное видео 😀
Улыбайтесь чаще! #1апреля pic.twitter.com/tZPiAN9tNG
Футбольный "Енисей" в День смеха опубликовал свою турнирную таблицу после 21-го круга, где они занимают первое место.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги после 21 тура pic.twitter.com/iA91hnfzZF— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 апреля 2019 г.
А баскетбольный клуб "Химки" вообще сообщил о возвращении Тимофея Мозгова из НБА.
Тимофей Мозгов 🔙! Подробнее - https://t.co/SQSrwIUgmQ pic.twitter.com/sY6fuf1KZN— BC Khimki (@Khimkibasket) 1 апреля 2019 г.
"Кубань" объявила о переходе легендарного бегуна Усейна Болта.
УСЕЙН БОЛТ ПРОДОЛЖИТ ФУТБОЛЬНУЮ КАРЬЕРУ В «КУБАНИ»!— ФК «Кубань» (@fckubanofficial) 1 апреля 2019 г.
ФК «Кубань», которому в конце апреля предстоит дебютировать в розыгрыше Высшей лиги Чемпионата Краснодарского края, усилил свой состав восьмикратным Олимпийским чемпионом в беге на 100 и 200 метров Усейном Болтом @UseinBolt! pic.twitter.com/g2MyIFpRr6
Своеобразно присоединился к акции и "Рубин".
Первоапрельская_шутка.jpg— «Рубин» Казань (@fcrk) 1 апреля 2019 г.
Лайф тоже поздравляет всех с Днём смеха! Побольше улыбайтесь и цените чувство юмора!
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