Слишком сложная поза в йоге спровоцировала инсульт у инстаблогерши

40-летняя Ребекка Ли из Мэриленда, США, серьёзно занимается йогой с 1996 года, и ничего плохого с ней никогда не происходило... до этого дня. Женщина, как обычно, снимала обучающее видео, пока не почувствовала, что что-то не так, пишет Mirror.

Закончив сложную стойку на руках, Ребекка направилась в дом, как перед глазами у неё потемнело. Женщина присела перевести дыхание и попыталась собрать волосы в хвост, но руки её не слушались. Подумав, что всё пройдёт само, Ребекка не стала обращаться в больницу. Но резко изменила решение, когда через пару дней, проснувшись, обнаружила, что её зрачки разного размера.

Врачи обнаружили, что у Ребекки случился инсульт. Во время упражнения она повредила одну из четырёх артерий, которые поставляют кровь в мозг. Первые дни лечения были самыми сложными: непереносимость света и постоянная головная боль изводили женщину. Она даже не могла самостоятельно подняться с кровати. Но всего через месяц после инсульта Ребекка вернулась на коврик для йоги.

Я начала выполнять лёгкие упражнения для растяжки. Я знала, что если сейчас не начну заниматься, то больше не смогу себя заставить никогда Ребекка Ли

Несмотря на то что артерия женщины полностью залечилась, последствия инсульта остались. Ребекка часто чувствует покалывание в руке — от локтя до кисти. Женщина не может говорить больше нескольких минут в день, а также до сих пор страдает мигренями и провалами в памяти.