СКА в овертайме победил ЦСКА в третьем матче 1/2 Кубка Гагарина

Гол Николая Прохоркина в овертайме помог подопечным Ильи Воробьёва сократить отставание в серии (2-1).

В третьем матче полуфинальной серии СКА в Санкт-Петербурге в овертайме со счётом 2:1 переиграл ЦСКА.

В первом периоде московские армейцы имели незначительное игровое преимущество. В большей степени этому поспособствовали три удаления у хозяев площадки. Однако москвичам не удавалось создать реальную угрозу у ворот Шестёркина. Но за секунду до начала первого перерыва Патрик Херсли грубо ошибся за своими воротами, чем и воспользовались москвичи. Павел Карнаухов с передачи Андрея Светлакова вывел ЦСКА вперёд — 1:0

В начале второго периода Игорь Шестёркин невероятным сейвом спас свою команду от второго гола. Линден Вей отдал хороший пас на Григоренко, который бросал уже по пустым воротам.

Несмотря на этот неприятный момент у своих ворот, СКА второй период провёл очень мощно. Результатом стараний петербуржцев стала шайба, заброшенная Александром Барабановым в середине второго периода, сравнявшего счёт в матче — 1:1

Через несколько минут Наиль Якупов коньком замкнул передачу партнёра. После затяжной паузы, связанной с просмотром судьями игрового эпизода, гол засчитан не был.

В третьей 20-минутке ни одной из команд добиться успеха не удалось. СКА безуспешно искал счастье у ворот Ильи Сорокина, а ЦСКА грамотно оборонялся.

Первую победу в серии армейцам с берегов Невы на 13-й минуте овертайма броском с ползоны принёс Николай Прохоркин — 2:1.

Пять (!) человек было вокруг Прохоркина, но лучшим оказался Коля.

Вот наш победный гол!#СКАЦСК pic.twitter.com/lU22KlJFoj — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 апреля 2019 г.

СКА одерживает очень важную для себя победу и сокращает счёт в серии (2-1). Следующий матч пройдёт 3 апреля в Санкт-Петербурге.

Кубок Гагарина. Запад. 1/2 финала

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (в серии 2-1)