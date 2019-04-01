СКА в овертайме победил ЦСКА в третьем матче 1/2 Кубка Гагарина

В третьем матче полуфинальной серии СКА в Санкт-Петербурге в овертайме со счётом 2:1 переиграл ЦСКА.
В первом периоде московские армейцы имели незначительное игровое преимущество. В большей степени этому поспособствовали три удаления у хозяев площадки. Однако москвичам не удавалось создать реальную угрозу у ворот Шестёркина. Но за секунду до начала первого перерыва Патрик Херсли грубо ошибся за своими воротами, чем и воспользовались москвичи. Павел Карнаухов с передачи Андрея Светлакова вывел ЦСКА вперёд — 1:0
За секунду до перерыва случилось это. #КубокГагарина pic.twitter.com/hI2PAhIyLW— КХЛ (@khl) 1 апреля 2019 г.
В начале второго периода Игорь Шестёркин невероятным сейвом спас свою команду от второго гола. Линден Вей отдал хороший пас на Григоренко, который бросал уже по пустым воротам.
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ШЕСТЁРКИН. #КубокГагарина pic.twitter.com/qjZl2gc9bx— КХЛ (@khl) 1 апреля 2019 г.
Несмотря на этот неприятный момент у своих ворот, СКА второй период провёл очень мощно. Результатом стараний петербуржцев стала шайба, заброшенная Александром Барабановым в середине второго периода, сравнявшего счёт в матче — 1:1
Барабанов сравнивает! #КубокГагарина pic.twitter.com/GghUX9hOtv— КХЛ (@khl) 1 апреля 2019 г.
Через несколько минут Наиль Якупов коньком замкнул передачу партнёра. После затяжной паузы, связанной с просмотром судьями игрового эпизода, гол засчитан не был.
"Шайба заброшена ударом ногой, нет взятия ворот". #КубокГагарина pic.twitter.com/MyRkuqxHPn— КХЛ (@khl) 1 апреля 2019 г.
В третьей 20-минутке ни одной из команд добиться успеха не удалось. СКА безуспешно искал счастье у ворот Ильи Сорокина, а ЦСКА грамотно оборонялся.
Первую победу в серии армейцам с берегов Невы на 13-й минуте овертайма броском с ползоны принёс Николай Прохоркин — 2:1.
Пять (!) человек было вокруг Прохоркина, но лучшим оказался Коля.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 апреля 2019 г.
Вот наш победный гол!#СКАЦСК pic.twitter.com/lU22KlJFoj
СКА одерживает очень важную для себя победу и сокращает счёт в серии (2-1). Следующий матч пройдёт 3 апреля в Санкт-Петербурге.
Кубок Гагарина. Запад. 1/2 финала
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (в серии 2-1)
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