Единственный в мире: боец UFC из России Магомедов дисквалифицирован пожизненно

Не самые приятные для российских поклонников смешанных единоборств новости пришли этой ночью из США: топовый отечественный боец из спортивного клуба "Ахмат" Руслан Магомедов получил пожизненную дисквалификацию USADA. Это первый подобный случай в истории ММА.

Чемпион мира по К-1 среди любителей из дагестанского Кизилюрта Руслан Магомедов дебютировал в смешанных единоборствах в ноябре 2010 года, проведя за девять лет профессиональной карьеры в клетке 15 поединков (14 побед, одно поражение). Единственным обидчиком Леопарда стал Константин Глухов, нокаутировавший дагестанца в мае 2011 года. После проигрыша топовому ударнику из Латвии Руслан провёл шесть успешных поединков, приведших бойца 31 мая 2014 года в сильнейший промоушен в мире — UFC.

Начало допинговых скандалов

В "восьмиугольнике" Магомедов провёл три поединка, поочерёдно одолев Виктора Пешту, Джоша Коупленда и Шона Джордана. Но за океаном Руслан запомнился зрителям не только победами в клетке, но и двумя дисквалификациями за употребление запрещённых антидопинговым комитетом препаратов.

Первый тест российский спортсмен провалил 17 сентября 2016 года, попавшись на употреблении селективного модулятора андрогеновых рецепторов остарина и получив отстранение на два года.

Публикация от Ruslan Magomedov (@magomedovufc) 1 Авг 2018 в 7:51 PDT

В октябре 2018 года Леопард попался вновь: на этот раз в его организме нашли следы нескольких метаболитов, метилтестостерона и станозолола.

5 февраля 2019 года Американское антидопинговое агентство (USADA) попыталось протестировать Магомедова вновь, но кизилюртовец попросту отказался сдавать анализы, что и послужило причиной для пожизненной дисквалификации Руслана.

Конец карьере?

Естественно, речь идёт о выступлениях в США. Там он выступать уже не сможет. Что касается других мировых промоушенов, то здесь у российского бойца есть возможности вернуться в бой. Вопрос лишь в нравственной составляющей...

Отметим, что буквально в конце прошлой недели Руслан Магомедов принимал участие в чемпионате России по тайскому боксу в Перми, завоевав серебряную медаль в супертяжёлой весовой категории.