Единственный в мире: боец UFC из России Магомедов дисквалифицирован пожизненно

Чемпион мира по К-1 среди любителей из дагестанского Кизилюрта Руслан Магомедов дебютировал в смешанных единоборствах в ноябре 2010 года, проведя за девять лет профессиональной карьеры в клетке 15 поединков (14 побед, одно поражение). Единственным обидчиком Леопарда стал Константин Глухов, нокаутировавший дагестанца в мае 2011 года. После проигрыша топовому ударнику из Латвии Руслан провёл шесть успешных поединков, приведших бойца 31 мая 2014 года в сильнейший промоушен в мире — UFC.
Начало допинговых скандалов
В "восьмиугольнике" Магомедов провёл три поединка, поочерёдно одолев Виктора Пешту, Джоша Коупленда и Шона Джордана. Но за океаном Руслан запомнился зрителям не только победами в клетке, но и двумя дисквалификациями за употребление запрещённых антидопинговым комитетом препаратов.
Первый тест российский спортсмен провалил 17 сентября 2016 года, попавшись на употреблении селективного модулятора андрогеновых рецепторов остарина и получив отстранение на два года.
В октябре 2018 года Леопард попался вновь: на этот раз в его организме нашли следы нескольких метаболитов, метилтестостерона и станозолола.
5 февраля 2019 года Американское антидопинговое агентство (USADA) попыталось протестировать Магомедова вновь, но кизилюртовец попросту отказался сдавать анализы, что и послужило причиной для пожизненной дисквалификации Руслана.
Конец карьере?
Естественно, речь идёт о выступлениях в США. Там он выступать уже не сможет. Что касается других мировых промоушенов, то здесь у российского бойца есть возможности вернуться в бой. Вопрос лишь в нравственной составляющей...
Отметим, что буквально в конце прошлой недели Руслан Магомедов принимал участие в чемпионате России по тайскому боксу в Перми, завоевав серебряную медаль в супертяжёлой весовой категории.
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