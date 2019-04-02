"Мы не пара". Фанаты с шаурмой раскрыли тайну своих отношений

Болельщики из Казани Айдар и Айгуль стали настоящими звёздами Сети после матча "Енисей" — "Рубин". Мы связались с ними и расспросили о популярности и болении за клуб из родного города. Также они раскрыли тайну своих отношений.

Матч чемпионата России по футболу в Красноярске между "Енисеем" и казанским "Рубином" запомнился большинству не самой игрой и ничейным результатом, а парой, которая ела шаурму.

По вашим просьбам – представляем полную версию! pic.twitter.com/Bgdi0SectI — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 31 марта 2019 г.

Видео с этим моментом стало очень обсуждаемым в Сети, появилось множество мемов. А в эфире телеканала "Матч премьер" ведущие и экс-футболист, а ныне тренер Владимир Быстров даже съели шаурму.

Этой парой оказались болельщики из Казани Айдар и Айгуль. Они преданные фанаты "Рубина" и много ездят за своей командой. Так они оказались в Красноярске, где и случился их звёздный час.

Айгуль призналась Лайфу, что почувствовала на себе, что такое проснуться знаменитой.

— За "Рубин" я болею с 2011 года. На свой первый выезд поехала в 2014 году. Это была игра с ЦСКА в Москве. На данный момент у меня в копилке уже 54 выезда, — рассказала девушка. — После поездки в Красноярск можно сказать, что я проснулась знаменитой. Много пишут мне, до этого столько сообщений точно не приходило!

Также она рассказала, что ели они не шаурму, а шашлык в лаваше.

— Вообще, это была не шаурма, а шашлык в лаваше. Он был, кстати, достаточно вкусным! В Красноярске нас ещё впечатлила природа, которая окружает город. Особенно понравились "Столбы", — отметила она.

Поделился своими эмоциями с нами и Айдар, угостивший свою подругу шашлыком.

— Эмоции только положительные, все друзья пишут и поздравляют. Даже есть чувство знаменитости. Ехали после матча в поезде домой, простые пассажиры показывали нам это видео и спрашивали, мы ли это, — признался болельщик. — За "Рубин" я болею с самого детства. На выезды активно катаюсь с 2010 года. В Красноярск был уже 86-й выезд.

Ну и, конечно, Айдару мы задали самый главный вопрос: друзья они с Айгуль или пара?

— Пока друзья, — загадочно пояснил он.