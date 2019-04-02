Гражданская жена Роналду опровергла слухи о своей беременности

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Гражданская жена Роналду опровергла слухи о своей беременности

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Фото: © instagram.com/cristiano

СМИ заподозрили 25-летную аргентинскую модель Джорджину Родригес во второй беременности. Сама девушка призналась, что просто ест много пасты.

Модель и подруга лидера сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес опровергла информацию о своей второй беременности, которую распространили журналисты.

Просто был период, когда я практически жила в самолётах и ела одну пасту четыре дня подряд. Я обычный человек, немного поправилась. К тому же я ещё продолжаю восстановление от предыдущих родов, — приводит слова гражданской жены футболиста The Sun.

Напомним, что в ноябре 2017 года Джорджина родила Роналду дочь Алану Мартину. Сама пара состоит в отношениях с 2016 года, но официально брак ещё не оформлен.

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