Гражданская жена Роналду опровергла слухи о своей беременности

СМИ заподозрили 25-летную аргентинскую модель Джорджину Родригес во второй беременности. Сама девушка призналась, что просто ест много пасты.

Модель и подруга лидера сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес опровергла информацию о своей второй беременности, которую распространили журналисты.

— Просто был период, когда я практически жила в самолётах и ела одну пасту четыре дня подряд. Я обычный человек, немного поправилась. К тому же я ещё продолжаю восстановление от предыдущих родов, — приводит слова гражданской жены футболиста The Sun.

Напомним, что в ноябре 2017 года Джорджина родила Роналду дочь Алану Мартину. Сама пара состоит в отношениях с 2016 года, но официально брак ещё не оформлен.