Фигурист Коляда не выступит на командном чемпионате мира из-за гайморита

Двукратного чемпиона России на турнире заменит дебютант прошедшего чемпионата мира Андрей Лазукин.

Федерация фигурного катания России объявила об изменениях в составе сборной на командный чемпионат мира в Японии. Вместо Михаила Коляды на турнире выступит Андрей Лазукин. Причина пропуска World Team Trophy двукратным чемпионом России и призёром мировых и европейских первенств — рецидив гайморита.

Ранее в этом сезоне Коляда чуть не пропустил чемпионат России по той же причине.

Для Андрея Лазукина участие в World Team Trophy станет первым в карьере. Ранее он впервые выступил на чемпионате мира, где занял десятое место. Командное первенство пройдёт с 11 по 14 апреля в японском городе Фукуока.

Россию на нём представят: