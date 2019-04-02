Хэмилтон обошёл Шумахера и стал самым высокооплачиваемым гонщиком в истории

Суммарный заработок британца за карьеру в "Формуле-1" приближается к отметке в 500 миллионов долларов.

После подписания нового контракта с "Мерседесом" британский гонщик Льюис Хэмилтон официально стал самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1", сообщает Forbes. По общему заработку за карьеру пятикратный чемпион мира обошёл легендарного немца Михаэля Шумахера, который возглавлял рейтинг с 1999 года.

По новому соглашению с командой Хэмилтон получает в год около 50 миллионов долларов, и его совокупный доход за карьеру теперь составляет почти полмиллиарда долларов.

Самые богатые пилоты в истории "Формулы-1":

Льюис Хэмилтон — 489 млн долларов Михаэль Шумахер — 464 млн долларов Фернандо Алонсо — 458 млн долларов Себастьян Феттель — 358 млн долларов Кими Райкконен — 331 млн долларов Дженсон Баттон — 147 млн долларов Ральф Шумахер — 121 млн долларов Жак Вильнёв — 115 млн долларов Фелипе Масса — 110 млн долларов Рубенс Баррикелло — 110 млн долларов

Отметим, что эти цифры включают в себя только деньги, заработанные от контрактов гонщиков с командами. По подсчётам Forbes, тот же Хэмилтон ежегодно зарабатывает на рекламе порядка 10 миллионов долларов в год.