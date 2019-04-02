Хэмилтон обошёл Шумахера и стал самым высокооплачиваемым гонщиком в истории

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Хэмилтон обошёл Шумахера и стал самым высокооплачиваемым гонщиком в истории

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Фото: © twitter/Lewis Hamilton

Суммарный заработок британца за карьеру в "Формуле-1" приближается к отметке в 500 миллионов долларов.

После подписания нового контракта с "Мерседесом" британский гонщик Льюис Хэмилтон официально стал самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1", сообщает Forbes. По общему заработку за карьеру пятикратный чемпион мира обошёл легендарного немца Михаэля Шумахера, который возглавлял рейтинг с 1999 года.

По новому соглашению с командой Хэмилтон получает в год около 50 миллионов долларов, и его совокупный доход за карьеру теперь составляет почти полмиллиарда долларов.

Самые богатые пилоты в истории "Формулы-1":

  1. Льюис Хэмилтон — 489 млн долларов
  2. Михаэль Шумахер — 464 млн долларов
  3. Фернандо Алонсо — 458 млн долларов
  4. Себастьян Феттель — 358 млн долларов
  5. Кими Райкконен — 331 млн долларов
  6. Дженсон Баттон — 147 млн долларов
  7. Ральф Шумахер — 121 млн долларов
  8. Жак Вильнёв — 115 млн долларов
  9. Фелипе Масса — 110 млн долларов
  10. Рубенс Баррикелло — 110 млн долларов

Отметим, что эти цифры включают в себя только деньги, заработанные от контрактов гонщиков с командами. По подсчётам Forbes, тот же Хэмилтон ежегодно зарабатывает на рекламе порядка 10 миллионов долларов в год.

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