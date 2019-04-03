Осталось всего четыре претендента на Кубок России. Для кого он важнее?

"Локомотив", "Ростов", "Урал" и "Арсенал" — в этом сезоне в Кубке России точно не будет финала с участием команд из низших лиг, как это случилось в прошлом. Однако это нисколько не умаляет интригу в борьбе за трофей. Лайф — о том, для кого из претендентов Кубок России важнее.

Прошлый розыгрыш Кубка России стал абсолютно сенсационным: в финале "Тосно" победил "Авангард", завоевал путёвку в Лигу Европы, а затем исчез. Это отлично характеризует весь турнир, который оказался странным: фавориты не очень хотели тратить на него силы, и к четвертьфиналам команды РПЛ можно было считать по пальцам одной руки. Но спустя год всё изменилось.

Команды из элиты российского футбола решили показать меньшим братьям, кто хозяин, и синхронно выбивали их из борьбы за трофей. Тот же прошлогодний финалист — курский "Авангард" на равных бился с "Краснодаром", но всё же уступил, "Чайка" серьёзно рубилась с "Анжи", а "Тюмень" и вовсе героически выбила ЦСКА. Но этого оказалось мало: к полуфиналам в турнире остались только команды из РПЛ. Кто же из них возьмёт трофей?

"Локомотив" — действующий чемпион страны Брал Кубок 7 раз

В прошлом году проиграл "Крыльям" в 1/16 финала

В этом году победил "Балтику", "Енисей" и "Рубин" Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Ни одна команда в российском футболе не выигрывала Кубок России чаще "Локомотива". Железнодорожники вместе с ЦСКА — две команды, которые получили трофей в пожизненное хранение. У обоих клубов по семь побед. При этом нынешний наставник "Локо" Юрий Сёмин — уже абсолютный рекордсмен, он побеждал в турнире пять раз, экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев брал трофей четырежды.

Красно-зелёные, как и в прошлом чемпионском сезоне, к весне набрали приличный ход. В чемпионате выше только "Зенит", в кубке всё тоже прекрасно, уже полуфинал. Мотивация для "Локо" простая — выиграть трофей. В еврокубки команда Сёмина попадёт и так, а вот оторваться от ЦСКА в трофейной гонке и третий сезон подряд закончить с кубками — это дорогого стоит. Если железнодорожникам не удастся повторить прошлогодний успех в чемпионате (а задача не из лёгких), то на помощь придёт Кубок России: нужно всего лишь одолеть двух соперников.

"Ростов" — гроза фаворитов Обладатель Кубка 2014 года

В прошлом году проиграл "Амкару" в 1/8 финала

В этом году победил "Волгарь", "Зенит" и "Краснодар" Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

"Ростов" Валерия Карпина в первой части сезона шёл даже в тройке лидеров, но сейчас выбыл из еврокубковой пятёрки. Южная команда на грани попадания в Лигу Европы, и тут им как нельзя кстати приходится Кубок России, ведь победа в нём даст возможность попасть в групповой этап второго по значимости евротурнира.

Тем более, что терять "Ростову" уже нечего. Из этого розыгрыша Кубка России они уже выбили двух лидеров российского футбола: "Зенит" и "Краснодар". На очереди — действующий чемпион — "Локомотив", и парням Сёмина придётся непросто в матчах с мотивированными ростовчанами. На Дону явно ждут повторения сезона 2013/2014, когда капитан "Ростова" Стипе Плетикоса поднял заветный трофей над головой.

"Урал" — единственный шанс на еврокубки Финалист 2017 года

В прошлом году проиграл "Шиннику" в 1/16 финала

В этом году победил "Нефтехимик", "Нижний Новгород" и "Спартак" Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

А вот "Уралу" никакая евроосень в следующем сезоне по результатам чемпионата точно не светит: тут как бы не оказаться в ФНЛ. Поэтому для клуба из Екатеринбурга логично будет поставить всё именно на Кубок России. Тем более, что симпатии многих нейтральных болельщиков наверняка будут на стороне "Урала": ведь он в четвертьфинале выбил московский "Спартак", а такие истории обычно нравятся людям. К тому же "Тосно" в прошлом сезоне выиграл трофей тоже после победы над красно-белыми...

Если уходить в символизм, то в составе "Урала" есть живое воплощение Кубка России прошлого года. Это нападающий Павел Погребняк, который выиграл трофей в прошлом сезоне с "Тосно". Поможет ли он теперь своему новому клубу одержать победу в турнире?

"Арсенал" — впервые так далеко Четвертьфиналист 2015 года

В прошлом году проиграл "Тамбову" в 1/16 финала

В этом году победил "Сахалин", "Ахмат" и "Оренбург" Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Тульский "Арсенал" никогда за всю свою историю не был так хорош, как в этом сезоне. Сейчас скромная команда идёт на седьмом месте в РПЛ, что является повторением лучшего результата. А в Кубке России добралась уже до полуфинала, чего ранее никогда не случалось. Прежним порогом для "пушкарей" был четвертьфинал, где они играли трижды.

Не помешала даже смена тренера: хоть Олег Кононов и ушёл в "Спартак", но красно-белые турнир уже покинули, а вот "Арсенал" всё ещё на плаву. В этом розыгрыше тулякам ещё и везёт с жеребьёвкой: им попадаются не такие сильные соперники, как могли бы. В полуфинале — в том числе. Вместо "Локомотива" и "Ростова", борющихся за еврокубки и даже за чемпионство, "Арсеналу" предстоит играть с "Уралом", который осел ближе к зоне перехода в низшую лиг. Удастся ли "оружейникам" финальный выстрел?

Кубок России, сезон 2018/2019.

Полуфиналы. Первые матчи.

"Урал" — "Арсенал" — 3 апреля, 17:00 мск.

"Локомотив" — "Ростов" — 3 апреля, 19:30 мск.